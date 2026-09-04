Canarias avanza su voto favorable a la financiación autonómica porque separa el REF y capta 1.337 millones más

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha avanzado este viernes el voto a favor del Ejecutivo al nuevo sistema de financiación autonómica que se debate este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha destacado que "por primera vez se deja claro" que los recursos del REF (Régimen Económico y Fiscal) no computan en el cálculo del sistema, una "línea roja" de la negociación.

Además ha comentado que se pasa de 600 millones a 1.337 millones más entre los recursos derivados del nuevo sistema de financiación autonómica, fondos "necesarios" para "dimensionar" el estado de bienestar en las islas y garantizar la prestación de los servicios públicos.

Cabello ha reivindicado que "frente a la bronca", Canarias aporta "sensatez" ya que la nueva propuesta "es mejor que lo que había", a lo que se suma que el próximo martes, el Consejo de Ministros prevé aprobar el 'Decreto Canarias' que incluye la bonificación del 60% del IRPF en La Palma, una partida de 100 millones para la reconstrucción de la isla y el uso de 600 millones procedentes del superávit.

Ha insistido en el "trabajo" de su Gobierno ante la "crispación y el ruido" de la política nacional, poniendo como ejemplo también que el lunes habrá otra reunión con el Estado para avanzar en la cogestión aeroportuaria.

Cabello ha defendido que ante la "parálisis" del Gobierno central Canarias "intenta ir un pasito más lejos hasta el último minuto" trabajando "con solvencia todos los asuntos".