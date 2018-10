Canarias avisa que no permitirá una negociación bilateral sobre la financiación

Publicado 25/06/2018 15:00:32 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha requerido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el debate "tranquilo y sosegado" sobre el nuevo sistema de financiación se lleve a cabo desde la "multilateralidad" que permite el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no de forma "bilateral".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, ha pedido a la nueva ministra de Hacienda que cuando convoque el CPFF, que se prevé sea en las próximas semanas, incluya la nuevo modelo de financiación en su orden del día.

El objetivo, según Dávila, es que las comunidades autónomas puedan pronunciarse respecto al anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no reformará la financiación autonómica, y también para que explique de qué está hablando cuando se refiere a mejorar la financiación de forma bilateral.

La consejera considera que no existe otra forma de afrontar un nuevo modelo de financiación que no sea dentro del marco que de diálogo entre todas las CCAA que ofrece el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a quien, indicó Dávila, no le corresponde paralizar o continuar con la revisión del sistema vigente, pendiente desde 2014.