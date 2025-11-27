Canarias certifica 702,6 millones del Convenio de Carreteras 2018-2027, dotado con 1.448 millones

Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio de Carreteras con el Estado 2018-2027 - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha certificado un avance global de 702,6 millones de euros del Convenio de Carreteras con el Estado 2018-2027, que cuenta con una dotación total de 1.448 millones de euros.

Así lo pudieron comprobar este jueves el consejero regional de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, durante una nueva reunión de la Comisión Bilateral de Seguimiento de dicho convenio.

Según informa la Consejería, durante el encuentro se ha confirmado la certificación del tercer libramiento del año que ascenderá a 69,8 millones de euros.

Este tramo se suma a los dos ya ejecutados en 2025 -- 44,1 millones del primer libramiento y 29,2 millones del segundo--, situando la ejecución total del ejercicio de 2025 en 143,2 millones de euros.

Al respecto, Rodríguez ha destacado el "alto grado" de avance del Convenio de Carreteras y ha subrayado que "con el nivel de compromiso alcanzado y con las próximas licitaciones previstas, llegaremos al 100% del compromiso de la actual planificación del convenio".

"Este escenario en el que nos encontramos pone de manifiesto la necesidad de firmar un nuevo convenio que garantice la continuidad de la inversión en infraestructuras viarias estratégicas para todas las islas y que den respuesta a los retos de movilidad del Archipiélago en los próximos años", aseveró el consejero.