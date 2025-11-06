Canarias complementará a los beneficiarios de pensiones no contributivas con 400 euros anuales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 dotará a las políticas sociales del Ejecutivo regional con unos 837,74 millones de euros. Esta cifra supondría un incremento del 8,2% respecto al ejercicio actual, lo que supondría una subida de casi dos puntos sobre la media de crecimiento autonómico (6,7%).

En este contexto, la Consejería ha anunciado este jueves que, como parte de las mejoras que la inversión implica, Canarias se "adelantará" al Estado en la implementación del complemento para las pensiones no contributivas, otorgándole a los pensionistas 400 euros anuales. La medida beneficiaría a unos 42.000 perceptores, según ha informado en una nota.

Al descontar los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el aumento real de las cuentas sociales alcanza los 116,7 millones, lo que representa un crecimiento del 16,6 % en recursos propios para bienestar social.

Asimismo, detalla la Consejería, el Gobierno de Canarias pondrá el foco, a través de su inversión, en más servicios, en mejorar la respuesta y la equidad territorial, fortaleciendo la red social de los cabildos y ayuntamientos con transferencias en un Capítulo IV dotado con 635,9 millones de euros (75,9 % del total).

"Este es un presupuesto para cumplir con Canarias. Reforzamos la dependencia como gran apuesta, respondiendo así a antiguas demandas del sector, atendemos prioritariamente a la discapacidad, consolidamos la inclusión social de proximidad, con una importante inyección en la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) para mejorar la renta de las personas que cobran Pensiones no Contributivas (PNC), y sostenemos la protección a la infancia y a las familias", ha destacado la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Ha anunciado que, este año, y dado que el Estado no ha puesto en marcha aún la modificación de la Ley de la Seguridad Social que permita la compatibilización de los complementos a las pensiones no contributivas, Canarias ha arbitrado una fórmula para que desde la RCC se complemente a estos pensionistas con un importe de 400 euros anuales, para atender la demanda de alrededor de 42.000 perceptores de PNC en las islas.

GESTIÓN PREVISTA

El presupuesto de gestión para 2026 alcanzará 1.037,74 millones de euros gracias a la incorporación de más de 200 millones de fondos de diversas procedencias, como la Administración General del Estado y otras inversiones europeas. La Consejería defiende, asimismo, que de este modo mantiene la "estabilidad" financiera del sistema social tras el fin del periodo previsto para el MRR, sustituyendo "su tracción coyuntural" por recursos canarios y europeos.

Así, las cuentas se dividen en: 'Dependencia', con 387,49 millones, donde se "refuerzan" prestaciones, plazas y conciertos para reducir listas de espera y promover la desinstitucionalización, y, por otro lado, en 'Servicios Sociales', con 184,64 millones, incrementándo en un 9,2% sus recursos para la Renta Canaria de Ciudadanía, las Pensiones No Contributivas y los programas de inclusión.

En 'Infancia y Familias', con 106,56 millones, se prioriza la intervención comunitaria, el acogimiento familiar y la protección frente a situaciones de vulnerabilidad. El presupuesto busca permitir la creación de dos nuevos centros terapéuticos que se sumarán a los dos ya existentes en la provincia oriental.

IGUALDAD, DISCAPACIDAD Y MAYORES

El Instituto Canario de Igualdad (ICI), por su parte, contará con 14,7 millones, un millón más que en 2025, para reforzar la atención contra la violencia de género y la red de servicios del 1-1-2, que aumentará de 8 a 14 técnicas para atender este dispositivo.

El área de Discapacidad aumentará hasta 73 millones, con el objetivo de impulsar programas de autonomía personal y equipos itinerantes de valoración para reducir las listas de espera. Se pondrá el foco en la salud mental, y se creará una línea de subvenciones a las entidades que atienden estas patologías.

Por su parte, la Dirección General de Mayores y Participación Activa sube a 19,4 millones para fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada. Mientras, la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y la Dirección General de Diversidad también crecen (8,8% y 7,6% respectivamente), con programas de sensibilización, coordinación y apoyo a entidades.

ACCIONES A MEDIO PLAZO

Con el fin de garantizar la "estabilidad y eficacia" del gasto social, el Gobierno planificará 2026 con prudencia financiera y visión de medio plazo, priorizando la eficiencia, la evaluación de resultados y la cercanía territorial.

"Canarias necesita un pilar social robusto que no dependa de ciclos financieros y que responda con cercanía en cada isla. Ese es el sentido de este presupuesto y la razón de cada una de sus partidas", ha deslizado Candelaria Delgado.