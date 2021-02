Canarias declara la alerta por fenómenos meteorológicos adversos por olas de hasta 5 metros

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la predicción de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PEFMA ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en el archipiélago.

En concreto, la alerta entrará en vigor a las 23.00 horas de este jueves y afecta a la costa norte y oeste de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, además del litoral norte de Tenerife y de Gran Canaria.

De este modo, a partir de este jueves se espera un mal estado del mar y mareas vivas, con viento del nordeste de fuerza 4 a 5, si bien para el sábado se esperan áreas de fuerza 6. Además de marejadilla-marejada, con mar de fondo del noroeste de 2 a 5 metros y oleaje de mar combinada que probablemente superará los 4, 5 metros.

En relación con ello, se expone que las pleamares el viernes serán de 01.21 a 01.49 horas y de 13.46 a 14.15 horas, mientras que el sábado será de 01.56 a 02.25 horas y de 14.49 a 14.20 horas.

Por ello, se recomienda proteger las viviendas cercanas al mar de la posible invasión del agua; no situarse en el extremo de muelles o espigones, ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas; evitar la pesca en zonas de riesgo; o no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa; además de nunca bañarse en playas apartadas o que no conozca suficientemente porque puede haber remolinos locales; y evitar bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento, entre otras.