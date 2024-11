Canarias defiende la modificación del sistema de financiación pero muestra su disconformidad con el modo de articularlo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha defendido este jueves la modificación del sistema de financiación, si bien ha mostrado su disconformidad con el modo de articularlo.

En la jornada 'Looking at the future', organizada por la consultora internacional EY, ha abordado los principales retos a los que se enfrenta Canarias dentro del contexto económico actual, según ha informado la Consejería regional de Hacienda en nota de prensa.

Para Asián la reforma del Sistema de Financiación Autonómica es actualmente "uno de los problemas más preocupantes", ya que si bien defendió la necesidad de modificarlo, consideró que "no" se puede estar de acuerdo "en el modo en el que se pretende articular la misma.

Explicó que en el sistema de financiación de régimen común (en el que participan 15 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas) solo hay tres regiones que aportan, tales como son Madrid, Cataluña y Baleares.

Por ello, apuntó que en caso de que las negociaciones con Cataluña sigan adelante y esta comunidad autónoma se retire del sistema común, el resto de las regiones se verán "afectadas y perjudicadas", siendo Canarias la "más perjudicada de todas" porque es la que "más recibe de la solidaridad interterritorial".

El objetivo de la solidaridad interterritorial, establecida en la Constitución española, explicó que se centra en "garantizar que todos los ciudadanos españoles tengan la misma calidad de servicios públicos, independientemente del lugar donde vivan".

A grandes rasgos, la consejera regional de Hacienda señaló que Canarias aporta unos 2.000 millones de euros, sin embargo "recibe más de 4.000 millones, hasta llegar a los casi 7.000 millones que constituyen las cifras" del sistema de financiación. Al respecto, matizó que si a esos 4.000 millones de euros que recibe de la bolsa común, se le quita el 20 por ciento que representa Cataluña, el archipiélago se verá "seriamente perjudicado porque es imposible" sustituir esa cantidad.

"Una minoración de este tipo afectaría directamente a la calidad de los servicios públicos esenciales de todos los canarios, especialmente, a sanidad, educación y bienestar social", apuntilló.

PRESUPUESTOS CANARIOS

La consejera también se ha referido a las líneas generales de la política presupuestaria del Gobierno de Canarias ante el contexto de "incertidumbre" que existe y el "desconocimiento de las grandes magnitudes" económicas por parte del Gobierno central. En este sentido, indicó que las cuentas de la comunidad para 2025 crece 376 millones de euros respecto al presupuesto de 2024 ante la "inflexibilidad" del Gobierno central en articular la regla del gasto, dependiendo de las circunstancias de cada comunidad autónoma.

Para Asián "no se sostiene que España no" demuestre con las comunidades autónomas la misma sensibilidad que Europa le ha permitido al Gobierno central y "no trasponga esta flexibilidad" de la norma europea al ordenamiento español. Añadió que "no" tiene sentido que Canarias "no" pueda gastar los recursos que tiene para "satisfacer las necesidades de los canarios".

Finalmente sobre los fondos europeos, Matilde Asián se refirió a la "fuerte" dependencia que tiene Canarias de estos ingresos que llegan de la UE, indicando que es una "realidad que debe alumbrar" un análisis sobre la situación económica y financiera en este momento en el que se está definiendo el nuevo período de programación post 2027.

Hasta ahora Europa ha liderado la transformación económica de los países o regiones menos desarrolladas a través de los diferentes programas de fondos europeos. En el último período, se ha incidido en los fondos MMR para conseguir producir cambios estructurales en los países o regiones beneficiarios.

Matilde Asián concluyó apuntando que "ahora es el tiempo de analizar si estos fondos han contribuido o no a mejorar" la estructura económica y pensar la estrategia a futuro.