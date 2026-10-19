Canarias destina 37,2 millones al servicio que desplegará la Historia Clínica Electrónica en la red del SCS

Archivo - Recurso de una mujer escribiendo en un ordenador portátil. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Ejecutivo canario ha autorizado este lunes, en Consejo de Gobierno, el gasto de 37.230.953 euros destinado a la contratación del servicio de desarrollo, instalación, configuración, despliegue y soporte de la Historia Clínica Electrónica unificada (MAGEC HCE), en toda la red asistencial del Servicio Canario de la Salud (SCS).

La contratación se realizará por procedimiento abierto de adjudicación, tramitación ordinaria y anticipada, por un período de 60 meses, para continuar con el proceso de transformación digital en curso por el organismo autónomo, orientado a consolidar un modelo de atención centrado en la persona, basado en la continuidad asistencial, la interoperabilidad, la calidad del dato y el uso responsable de la tecnología, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

La MAGEC HCE se concibe como un sistema corporativo de gestión de la información clínica de los pacientes, permitiendo su implantación homogeneizar procesos, reforzar la coordinación entre niveles asistenciales, además de mejorar la disponibilidad y calidad de los datos clínicos en toda la red asistencial.

Este proyecto, explica, responde a la necesidad de evolucionar hacia un modelo "cohesionado, interoperable y orientado al dato", que sea capaz de integrar los sistemas de información existentes y adaptarse a las futuras necesidades organizativas, asistenciales, de interoperabilidad y normativas.

Así prevé incorporar mecanismos de extracción y normalización de datos que permitan su explotación en el marco de la analítica avanzada, así como una arquitectura preparada para integrar capacidades de inteligencia artificial, concebidas como "palancas para la mejora continua" de la práctica clínica, la gestión sanitaria y la planificación estratégica del SCS.

El proyecto, explican, se alinea con la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, con el Pacto Verde Europeo, la Estrategia Digital Europea, con las políticas de contratación pública sostenible y con el programa Salud Zer0 Emisiones Netas 2030 del Gobierno de Canarias.

El MAGEC HCE se desarrollará por fases para finalizar su implantación en 2031, atendiendo a una demanda histórica de los profesionales del Servicio Canario de la Salud, ya que actualmente cada centro cuenta con un sistema operativo diferente para la gestión de los datos sanitarios.

Este es un segundo paso tras la puesta en marcha del Visor de Historia Clínica Unificada, un "importante primer hito" tecnológico, que permite acceder y ver las historias clínicas completas de los pacientes, independientemente del centro en el que hayan sido atendidos, "de forma fácil y ágil".