Canarias se encuentra en situación de alerta por fenómenos costeros, con olas que podrían alcanzar casi los 4 metros

Alerta por fenómenos costeros en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación por fenómenos costeros, declarando la alerta en todo el archipiélago a partir de las 14.00 horas de este domingo, 14 de diciembre, ya que las olas podrían alcanzar casi los cuatro metros.

Esta decisión, según ha informado el Ejecutivo canario en nota de prensa, se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

De este modo, la alerta afecta especialmente a la costa norte y noroeste de Gran Canaria y Tenerife, así como el litoral norte y oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

La alerta se declara por el mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de altura significante de 2,5 a 3,5 metros, con viento de componente norte fuerza 4 a 5 (20 - 38 km/h), con áreas de fuerza 6 (39 - 49 km/h) en altamar entre las islas de mayor relieve.

Además se espera marejada con áreas de fuerte marejada en altamar entre las islas de mayor relieve, que se espera que remita en la madrugada de este lunes, y mar de fondo del noroeste de 2 a 2,5 metros. Asimismo habrá oleaje de mar combinada de altura significante de 2,5 a 3,5 metros.

Por todo ello, se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.