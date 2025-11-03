Canarias espera que la "batalla política" por la dimisión de Mazón "no" se refleje en "problemas" de la reconstrucción

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (2d), a su llegada a una declaración institucional, en el Palau de la Generalitat, a 3 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Durante su comparecencia, Mazón ha anunciado - Rober Solsona - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no ha querido valorar la oportunidad o no de la dimisión de su homólogo en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, si bien espera que la "batalla política" por esta situación "no" se refleje en "problemas" de la reconstrucción para quienes hace un año sufrieron la dana.

Clavijo ha admitido, tras ser cuestionado por la dimisión de Mazón, que en el funeral de Estado que se celebró la semana pasada en Valencia se vivió una situación "muy compleja".

"Yo no voy a valorar la oportunidad o no de la dimisión, lo que sí, como presidente de una comunidad autónoma, yo lo que espero y deseo es que esto no se vea envuelto ahora en una política más políticamente, en una situación de interinidad y que se alcance un acuerdo rápido para investir un nuevo presidente o presidenta o convocar elecciones. No me compete a mí valorar la situación del señor Mazón", apuntilló.

Sin embargo, sí que deseó al pueblo valenciano que la "batalla política y la inestabilidad", derivada ahora de la dimisión de un presidente valenciano, "no se vea reflejada en problemas a la hora de la reconstrucción, de la llegada de ayudas y que ese trabajo la Generalitat lo pueda seguir haciendo con relativa normalidad".