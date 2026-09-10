Canarias estrena curso en la ESO con casi 59.000 estudiantes

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Poli Suárez, en una visita al IES El Médano - BELFI AGUILAR

GRANADILLA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

Un total de 58.961 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) regresaron este jueves a las aulas de los centros públicos de Canarias, en la segunda jornada del calendario de incorporación progresiva a las clases del curso 2026/27.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, acompañaron en este primer día a la comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria (IES) El Médano, en Granadilla de Abona, Tenerife.

La incorporación del alumnado de Secundaria se produce un día después del inicio de las clases para 104.597 estudiantes de Educación Infantil y Primaria y del acto institucional de apertura del curso celebrado en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tigaday, en El Hierro.

El sistema educativo público afronta este nuevo periodo académico con más de 232.000 estudiantes matriculados y más de 29.000 docentes, la mayor plantilla de su historia al inicio de curso.

Durante su visita al IES El Médano, Manuel Domínguez destacó la importancia de que el sistema educativo proporcione a los alumnos "diferentes oportunidades y les prepare para afrontar con las mejores herramientas posibles su futuro personal y laboral".

El vicepresidente del Ejecutivo canario agradeció además "el enorme trabajo que se está realizando desde la Consejería de Educación para seguir mejorando las condiciones en las que estudian nuestros jóvenes".

En este sentido, destacó medidas como el incremento de la plantilla docente, la gratuidad de los libros de texto, la implantación de Doramas, la reducción de las ratios o la mejora de las infraestructuras educativas.

"Hoy tenemos más profesores que nunca y, en Educación Secundaria, hemos conseguido reducir la media de alumnos por aula hasta situarnos en cifras históricas", señaló.

Domínguez puso como ejemplo de estos avances al propio IES El Médano, que acaba de estrenar una ampliación para dar respuesta al crecimiento de la población de la zona.

"Actuaciones como esta demuestran que estamos avanzando para que nuestros centros cuenten con los recursos y los espacios que necesitan", agregó.

Por su parte, Poli Suárez puso el acento en algunas de las medidas que este curso tienen una incidencia especial en Secundaria, como la reducción de la ratio máxima en 3.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que pasa de treinta a veinticinco estudiantes por grupo, o la incorporación de ochenta profesionales de la psicología, con especial atención al alumnado de entre doce y dieciocho años.

"Queremos grupos más reducidos, pero también centros capaces de acompañar al alumnado y atender realidades cada vez más diversas. Educación Secundaria es una etapa decisiva y nuestra obligación es proporcionar a los jóvenes las condiciones y el apoyo que necesitan para avanzar con confianza", señaló.

El consejero destacó en este sentido la elección del IES El Médano, "un centro que representa muchas de las cosas que queremos impulsar en la educación pública canaria".

"Aquí conviven estudiantes de cuarenta nacionalidades y se ha hecho de esa diversidad una fortaleza, con iniciativas de acogida, convivencia e inclusión que han sido reconocidas con el premio Viera y Clavijo. A ello se suman proyectos tan interesantes como los que incluyen al alumnado de aulas Enclave y unas instalaciones que acaban de crecer para responder a las necesidades de una zona en constante evolución", afirmó.

MENOS ALUMNOS POR AULA

El curso 2026/27 supone el segundo año de aplicación del acuerdo para la reducción progresiva de las ratios alcanzado por la Consejería de Educación con las organizaciones sindicales.

Tras reducir el pasado curso el máximo de estudiantes en 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de veintisiete a veinticinco, este año la medida se extiende a 3º, que pasa de treinta a veinticinco estudiantes por grupo.

De esta forma, los tres primeros cursos de ESO cuentan ya con un máximo de veinticinco estudiantes por aula, mientras que el proceso culminará en el curso 2027/28 con la incorporación del 4º curso.

La medida forma parte del calendario acordado para reducir progresivamente las ratios en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y mejorar la atención educativa que recibe el alumnado.

La reducción de ratios se apoya en el crecimiento de la plantilla docente del sistema educativo público, que alcanza los 29.046 profesionales al inicio de curso, 2.351 plazas más que al comienzo de la legislatura.

Este incremento permite mantener el refuerzo de los recursos humanos pese al descenso del alumnado y avanzar en el compromiso de contar con grupos menos numerosos y una atención más individualizada en las aulas.

BIENESTAR EMOCIONAL

El inicio de las clases en Secundaria coincide también con la incorporación de ochenta profesionales de la Psicología al sistema educativo canario, una de las principales novedades del curso y una medida especialmente dirigida al alumnado de entre doce y dieciocho años.

Del total, 72 profesionales se incorporan a los 36 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Canarias, a razón de dos por cada equipo, mientras que los ocho restantes reforzarán aquellos con mayor número de activaciones del Protocolo de intervención ante Riesgo Suicida.

Su trabajo permitirá reforzar la prevención y la detección temprana, así como el acompañamiento al alumnado que precise una atención especializada.

A esta medida se suma la implantación progresiva del Programa de Acceso al Uso Gratuito de Libros de Texto, que beneficia desde este curso al alumnado de 1º de ESO, además de otros niveles educativos.

El programa cuenta con una inversión de once millones de euros y alcanzará inicialmente a 60.000 estudiantes, con el objetivo de extenderse progresivamente hasta 185.000.

El calendario de inicio del curso continuará este viernes con la incorporación del alumnado de Bachillerato en todas las islas.

El lunes, 14 de septiembre, comenzará el curso de acceso directo a ciclos formativos de Grado Medio y Superior, mientras que el miércoles 16 será el turno de la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, entre otras.