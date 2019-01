Canarias exige casi 5.000 millones en los PGE para cumplir el REF y el Estatuto de Autonomía

Publicado 08/01/2019 17:44:53 CET

Fernando Clavijo cree que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene sus prioridades "en otros sitios o en otras siglas"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido este martes que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 incluyan partidas por importe de 4.962 millones para garantizar el cumplimiento del REF y el nuevo Estatuto de Autonomía.

En una rueda de prensa celebrada tras un Consejo de Gobierno deliberante, ha comentado que si estas cifras se cumplen, los presupuestos estatales para las islas crecerán en un 11% sobre los del año anterior, algo más de 400 millones.

Según el desglose presentado por el Ejecutivo canario, un total de 1.912 millones se computan con cargo al Estatuto, 2.208 millones para las compensaciones derivadas del REF económico y otros 841,7 millones por el REF fiscal.

SI NO CUMPLEN, A LOS TRIBUNALES

Clavijo ha advertido de que si estas dos leyes no se cumplen --tras más de dos décadas peleando-- su Gobierno acudirá a los tribunales, aunque ha apuntado que se trata de la "última opción" ya que prefieren agotar las vías del diálogo y la negociación pues "no sirve de nada" que le dan razón al Gobierno canario cinco o seis años después, como sucedió con las carreteras.

En esa línea, ha comentado que se trata de los primeros presupuestos que se elaborarán con las dos herramientas ya en vigor por lo que cree que incurrirían en "dejación de funciones" y traicionarían la confianza de los canarios si no las reclamaran.

El presidente canario ha apuntado que tienen "dudas" y mucha "preocupación" de que el Gobierno socialista vaya a incluir esas partidas dado que "no ha habido contacto" ni con el propio Gobierno regional ni con la diputada de CC, Ana Oramas, a diferencia de lo que ha ocurrido con la tramitación de otros presupuestos.

Según Clavijo, es "imprescindible" que el Estado cumpla con Canarias para mantener la igualdad con el resto del Estado y que el archipiélago siga en la "senda" de la salida de la crisis, dado que liga los casi 5.000 millones a la creación y mantenimiento de unos 100.000 puestos de trabajo.

Además, ha comentado que su Gobierno va a defender con "diálogo y firmeza" los intereses generales de las islas sin buscar "enfrentamientos estériles", de ahí que haya mostrado su predisposición a reunirse con Pedro Sánchez y sus ministros "cuando sea, donde sea y como sea".

Por ello, confía en que Sánchez acuda a Gran Canaria el próximo día 17 para participar en la presentación del nuevo Estatuto --dado que no vino a la Conferencia de Presidentes de las RUP-- y en ese marco, entablar una reunión para "despachar" sobre los asuntos que interesan al archipiélago.

Clavijo ha dicho que la "experiencia" con el Gobierno socialista le hace "ser prudente" ya que los PGE de 2018 "no se han cumplido" ni el acuerdo extrajudicial del convenio de carreteras, por ejemplo, de ahí que duden de que los PGE contemplen todas las especificidades de Canarias.

"Es muy fuerte decir que no nos fiamos, hay que ser prudentes", ha agregado, resaltando también que "puede que lo sepan todo o sus prioridades estén en otros sitios o en otras siglas".

El presidente canario ha insistido también en que su Gobierno no va a renunciar "bajo ningún concepto" a los más de 400 millones que adeuda el Estado por "incumplimientos" de los PGE del año pasado y que incluyen, entre otras cosas, el convenio de obras hidráulicas, partidas para la desalación, la lucha contra la pobreza o la modernización de la economía.

"No vamos a tirar la toalla porque es dinero de todos los canarios", ha agregado, destacando también que mantienen la reclamación de todos los fondos del acuerdo extrajudicial sobre el convenio de carreteras --quedan 445 millones pendientes--.

Si no se cumple, ha señalado que pedirán la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, algo que "no sería bueno para nadie" ya que el Estado tendría que abonar todo el dinero y Canarias no podría hacer las obras "de golpe".

"No le vamos a dar dinero a los bancos porque las infraestructuras se tienen que hacer ya que los ciudadanos nos las demandan", ha indicado.

MANTIENE VIVA LA RECLAMACIÓN DEL SUPERÁVIT

Asimismo, ha señalado que su Ejecutivo mantiene viva la reclamación de que se pueda gastar el superávit para lo que el Estado solo debe "individualizar" la regla de gasto, tanto a través de un Consejo de Ministros como del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A su juicio, es "injusto" que no se deje utilizar el superávit a Canarias cuando es una Comunidad que ha cumplido y se pueda premiar a otras incumplidoras ya que "el mensaje que se lanza es que todo da igual".

Clavijo ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para hacer un balance de 2018 donde el Ejecutivo ha "cumplido" las expectativas que se planteó a comienzos del pasado ejercicio, con la aprobación del REF y el Estatuto.

Además, desde el punto de vista económico ha resaltado que hay 27.600 ocupados más, una cifra récord de cotizantes a la Seguridad Social, la contratación es "más estable", el número de hogares con todos sus miembros en paro ha bajado del 30 al 11,9% y la pobreza ha caído más de cuatro puntos, casi cuatro veces más que la media del Estado.