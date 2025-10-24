Canarias fomenta el emprendimiento con itinerarios personalizados de incubación y aceleración

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en la jornada de 'Talento e Incubadoras de Alta tecnología' celebrada en Las Palmas de Gran Canaria - CONSEJERÍA CANARIA DE ECONOMÍA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha presentado este viernes, durante la jornada 'Talento e Incubadoras de Alta tecnología', el programa 'Emprendiendo Talento', un itinerario de acciones para fomentar el emprendimiento en el archipiélago y que se unirá al nuevo Plan de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes de Canarias.

Domínguez apuntó que con ello se da un "paso decisivo en el fortalecimiento" del ecosistema emprendedor de las islas, "conectando a personas, instituciones y agentes económicos para generar impacto real y diversificación económica a través del conocimiento, la colaboración y la tecnología".

Señaló que 'Emprendiendo Talento' es una iniciativa "pionera que ofrece itinerarios personalizados de incubación y aceleración para quienes desean emprender, escalar o innovar desde Canarias hacia el mundo".

La Fundación INCYDE, de las Cámaras de Comercio Españolas, ha elaborado junto con el Gobierno de Canarias un estudio estratégico que sirve de base para esta nueva hoja de ruta del emprendimiento en el archipiélago.

En este sentido, el trabajo desarrollado por su Departamento de Estudios y Consultoría ofrece una "radiografía completa" de la realidad emprendedora de cada isla, analizando las oportunidades, recursos e infraestructuras disponibles y proponiendo líneas de actuación concretas para fortalecer el ecosistema empresarial canario.

El director general de la Fundación INCYDE, Javier Collado, expuso que este estudio representa un "paso decisivo para reforzar" las políticas de apoyo al emprendimiento en Canarias, así como "avanzar hacia una economía más innovadora, sostenible y cohesionada territorialmente".

Con esta colaboración, INCYDE continúa su compromiso de acompañar a las instituciones en la creación de estrategias que "fortalezcan el tejido empresarial y generen empleo de calidad".

La estrategia articula, bajo un mismo paraguas, todas las acciones que conforman un itinerario de acompañamiento al emprendimiento en formación, desarrollo de infraestructuras y financiación.

Añade que como primer paso se ha elaborado un informe diagnóstico del ecosistema emprendedor por islas en el que se han detectado los sectores "clave" a desarrollar y las oportunidades que ofrecen. Cita en este sentido a la economía azul, en Gran Canaria; el gaming, en Tenerife; la Geotermia, en La Palma; el turismo gastronómico, en La Gomera; el sector primario, en Fuerteventura; las energías renovables, en el Hierro o el turismo alternativo, en Lanzarote, entre otras oportunidades de desarrollo.

La firma de un convenio de colaboración con la Fundación INCYDE, cuya dotación es de 500.000 euros cofinanciados con Fondos Europeos, permitirá realizar 14 acciones formativas presenciales en todas las islas para impulsar el emprendimiento en estos sectores con temáticas específicas como Emprendimiento en Energías Renovables y Economía Circular, Autoempleo con Drones, Creación y consolidación de empresas de Turismo Sostenible o Gestión empresarial en Industrias Creativas, entre otros.

Al respecto, indicó que estas acciones "sentarán las bases" de una nueva generación de talento emprendedor, "arraigado en las oportunidades de cada territorio y alineado con desafíos, tales como la sostenibilidad, digitalización e innovación".

La hoja de ruta de este programa plantea que, al acabar su formación, los emprendedores que muestren los proyectos más maduros puedan acceder a una beca de movilidad para poder desarrollar esos proyectos en la red de 26 incubadoras de alta tecnología repartidas por todo el territorio nacional y que han sido impulsadas por la Fundación INCYDE gracias al fondo FEDER.

"Se trata de acompañar al emprendedor, guiándolo en todas sus etapas, poniendo a su disposición las herramientas necesarias para que su idea salga adelante: la formación, las infraestructuras y la financiación", concluyó.