Canarias inicia la elaboración de los presupuestos de 2027 lastrada por la falta de información y PGE

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha informado este lunes de que el Ejecutivo ha dado luz verde a todos los departamentos para iniciar la elaboración de los presupuestos de 2027 en un contexto "relativamente complejo" por la falta de información del Gobierno central.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha indicado que se "activa la maquinaria" para que el texto entre el Parlamento el próximo 31 de octubre al tiempo que ha lamentado la "incertidumbre" y la "incapacidad" del Estado para sacar adelante los PGE y modificar las reglas fiscales ya que a las comunidades se les aplica la ley de estabilidad presupuestaria en su "versión más estricta".

Cabello ha insistido en que su Gobierno demanda más "flexibilización" y también confía en que el Ejecutivo central tenga más "fortaleza política y estabilidad" para que se aprueba la senda del déficit hasta 2029.

España aprobó su primer plan para 2025-2028, que fue validado por la Comisión Europea, pero no ha traspuesto el nuevo marco fiscal europeo al ordenamiento nacional.

En cuanto a la regla de gasto, la última referencia disponible tiene en cuenta la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el período 2025-2027 establecida en el Informe de Situación de la Economía Española de 2024, que la sitúa en el 3,2% para el ejercicio 2025 y en el 3,3% para el ejercicio 2026.

En este contexto, considerando además que el último Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 comprende como única anualidad 2026, la elaboración del presupuesto regional para 2027 se basa en el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma para el período 2027-2029.

Este plan plantea, para cada una de las anualidades comprendidas, un escenario de equilibrio presupuestario, que deberá adaptarse a los instrumentos de estabilidad presupuestaria y, si se concreta, al marco fiscal y presupuestario nacional.

PROFUNDIZAR EN LOS FONDOS EUROPEOS

Así, en 2027 será necesario ahondar en el despliegue de los fondos europeos del marco financiero plurianual 2021-2027, que constituyen una prioridad dentro del presupuesto autonómico, ya que contribuyen al crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad empresarial, la transformación digital, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

Si bien el marco temporal de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia finaliza, con carácter general, en 2026, es necesario adoptar criterios para el caso de que se autorice la prórroga de los proyectos en ejecución y que cuentan con financiación MRR.

Las cuentas autonómicas para el ejercicio 2027, último de la legislatura, persiguen la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, priorizando la mejora del sistema de bienestar, en especial en el ámbito de la sanidad, los servicios sociales, la educación y el acceso a la vivienda.

De hecho, los objetivos generales del Gobierno para la presente legislatura 2023-2027 se basan en ocho ejes que establecen las bases del proyecto de Canarias a medio y largo plazo: mejora del estado del bienestar social con incidencia en sanidad, servicios sociales y acceso a la vivienda; fijar la Educación como base para el progreso personal y de la sociedad, del desarrollo económico y de la generación de empleo; potenciar el REF para incentivar la economía y crear empleo; aplicar una política tributaria justa; priorizar la sostenibilidad y la planificación en la política territorial y energética; fijar las políticas de igualdad; prestar especial importancia a cuestiones estratégicas como el transporte, telecomunicaciones, mercado interior; fomentar la modernización de la administración pública e impulsar la evaluación de las políticas públicas.