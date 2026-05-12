Canarias inicia ensayos con patrones de vid resistentes a la filoxera en fincas voluntarias de las islas

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, visita una de las fincas voluntarias en Tenerife para el ensayo con patrones de vid resistentes a la filoxera - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ya ha iniciado los ensayos con patrones de vid orientados a su estrategia para el control y erradicación de la filoxera. La iniciativa busca obtener plantas más resistentes al insecto y contribuir, al mismo tiempo, a mejorar el rendimiento y la producción del cultivo en las islas.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha visitado este martes una parcela de la bodega Vinos en Tándem en Los Baldíos, Tenerife, una de las fincas en las que el Ejecutivo canario ha iniciado estos ensayos, según informa la Consejería en una nota.

Para conseguir los objetivos, la iniciativa evaluará, en condiciones reales de cultivo, el comportamiento de distintos patrones de vid en combinación con variedades adaptadas a cada zona.

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García Cabello, Quintero ha señalado que este es "el momento adecuado" para iniciar este proyecto, ya que permitirá avanzar en el desarrollo de un cultivo más resistente frente a la filoxera y, además, dar respuesta a otros desafíos que afectan actualmente a la viña en Canarias, como los episodios de sequía, la escasez de recursos hídricos, el envejecimiento del material vegetal y la incidencia de enfermedades y otros agentes biológicos.

Ha recordado que Canarias no padeció los efectos de la plaga, que afectó a buena parte de Europa a finales del siglo XIX y que obligó a generalizar el uso de portainjertos resistentes al insecto. "La aparición de la filoxera en el Archipiélago el pasado año nos obliga a anticiparnos, estudiar todas las alternativas posibles y dotar al sector de herramientas eficaces para afrontar este problema con garantías", ha señalado.

SOBRE LOS ENSAYOS

Quintero ha subrayado que estos ensayos permitirán analizar qué patrones ofrecen mejores resultados en Canarias, tanto desde el punto de vista de la resistencia frente al insecto como de su adaptación al suelo, al clima y a las variedades tradicionales de nuestras islas. "No se trata solo de combatir la filoxera, sino también de mejorar la viabilidad futura del cultivo de la vid, hacerlo más resiliente y proteger un sector que forma parte esencial de nuestra economía, paisaje, medio rural e identidad", ha añadido.

Este proyecto, aprobado por el Comité Científico-Técnico constituido en septiembre como órgano asesor para el control y erradicación de la filoxera, se centrará en analizar el rendimiento agronómico de distintos patrones como portainjertos de variedades canarias de vid, así como su adaptación a las diferentes condiciones de suelo y clima existentes en el Archipiélago.

Los ensayos se desarrollarán en fincas voluntarias vinculadas a todas las Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos de Canarias, situadas en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Esta distribución permitirá obtener información representativa de distintas realidades edafoclimáticas y trasladar al sector conclusiones útiles en función de las características de cada zona productora.

DISEÑO DEL ENSAYO

El diseño del ensayo se basa en la combinación de distintos patrones con dos o tres variedades seleccionadas en cada caso por el agricultor, atendiendo a experiencia, a condiciones de la zona y realidad de cada explotación. Se han seleccionado parcelas de unos 2.500 metros cuadrados en las que se injertará material vegetal tradicional sobre estos pies, para analizar su resistencia frente a la filoxera, su comportamiento ante enfermedades y otros agentes biológicos, y su capacidad de adaptación al suelo y al clima de las Islas.

La Consejería sufraga el coste de las actuaciones, asume la realización de los injertos a través de personal especializado y llevará a cabo el seguimiento técnico durante todo el desarrollo de la iniciativa, cuya duración estimada es de cinco años, periodo necesario para obtener resultados rigurosos, consistentes y aplicables al conjunto del sector.

Asimismo, se ha previsto una compensación económica para los agricultores participantes, con una ayuda de 4.000 euros durante el primer año, correspondiente a la fase de implantación, y 1.000 euros adicionales durante cada uno de los cuatro años siguientes, destinados a la etapa de mantenimiento de cada parcela de ensayo.