Canarias insta a Aena a desistir de la subida de tasas y exige que se tenga en cuenta su condición de RUP

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, pidió este jueves en comisión parlamentaria que Aena desista de la subida de las tasas aeroportuarias anunciada para finales de 2026, ante el actual contexto inflacionista y su posible impacto sobre los costes del transporte aéreo.

De León subrayó que durante los últimos tres años se ha mantenido una política de contención de las tasas aeroportuarias y criticó que ahora Aena plantee un incremento que perjudica especialmente a un territorio ultraperiférico y fragmentado como Canarias.

Además, pidió que Aena priorice su función de cohesión territorial entre Canarias y la Península, tenga en cuenta la condición de Región Ultraperiférica (RUP), así como el actual contexto alcista de los precios, que resta competitividad al destino y afecta a la conectividad con los principales mercados emisores de turistas.

"Se pretende subir las tarifas como si nuestro territorio no fuera una RUP, como si no existiera un territorio fragmentado y como si la conectividad no fuera esencial para la ciudadanía y la economía del archipiélago. No podemos permitir la subida de tasas cada año con Canarias", señaló la titular de Turismo.

Jéssica de León recordó que el reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconoce la realidad específica de Canarias y respalda una política tarifaria que tenga en cuenta la condición de región ultraperiférica del archipiélago, mientras que la estrategia de Aena va en sentido contrario.

"Lo que está ocurriendo es profundamente injusto porque Aena pretende apropiarse de una parte del rendimiento económico que genera el sector turístico y quiere que el esfuerzo de contención de precios recaiga indirectamente en hoteles, restauración o comercios y otros operadores. Sin embargo, quienes terminan sufriendo las consecuencias de estas políticas, amparadas por el Gobierno de España, son los ciudadanos de Canarias", señaló la consejera de Turismo y Empleo.

LOS AEROPUERTOS CANARIOS, RENTABLES

La consejera defendió también que los aeropuertos canarios ya generan una rentabilidad suficiente para sostener las inversiones previstas por Aena, por lo que rechazó que se plantee la subida de las tasas aeroportuarias como condición para ejecutarlas, recoge una nota de su departamento.

"Canarias no puede aceptar el chantaje de elegir entre una subida de tasas o nuevas inversiones", afirmó, al considerar que ambas cuestiones no deben vincularse.

La consejera concluyó su intervención instando a Aena a desistir de la subida de las tasas aeroportuarias anunciada para finales de 2026 y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a impulsar unas políticas aeroportuarias que tengan en cuenta la condición de región ultraperiférica, la función de cohesión territorial que cumplen los aeropuertos y la fragmentación territorial de las islas, porque no solo se habla de la cohesión territorial entre las islas, sino también con la Península.

"Hay que darle un giro radical a las políticas de Aena con Canarias para evitar que los residentes en el archipiélago se vean perjudicados", comentó.