Canarias interviene en la necrópolis prehispánica de Ayraga (Gran Canaria), que tiene 46 tumbas documentadas

El Gobierno interviene seis unidades funerarias de la necrópolis indígena de Ayraga - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha iniciado una intervención de seis unidades funerarias de la necrópolis prehispánica de Ayraga, ubicada en Santa María de Guía (Gran Canaria) y que cuenta con un total de 46 tumbas indígenas documentadas.

Según informa el Ejecutivo regional, se trata de un yacimiento arqueológico excepcional dentro del contexto funerario indígena de la isla por la variedad tipológica de las manifestaciones sepulcrales.

Con más de 40 enterramientos en cuevas, abrigos, galgares y túmulos, supone una oportunidad única para estudiar la evolución de las prácticas sepulcrales prehispánicas del norte de la isla, motivo por interviene en seis de estas unidades funerarias.

Así, en esta primera fase de la excavación arqueológica se ha documentado una media de siete individuos por tumba, pero a medida que se desarrollen los estudios bioantropológicos se podrá afirmar con exactitud, no solamente el número de personas enterradas en estos espacios sino también se podrán obtener datos relacionados con el sexo, la edad, las patologías, la dieta o las prácticas rituales asociadas a la tumba, entre otra información de interés. Además de los restos óseos humanos, se han recuperado vestigios de cerámica, malacofauna y fauna como cabra y oveja.

Por su parte, el director de este estudio científico, Pedro Sosa, afirmó que las primeras hipótesis apuntan a que esta necrópolis con 46 tumbas funcionaba como "los cementerios actuales"

"En un mismo nicho se encuentran restos de varios individuos que pueden estar emparentados o no" porque "se reaprovecha el espacio adaptándose a las condiciones topográficas del terreno", observó.

TIPOLOGÍAS FUNERARIAS

Aunque es habitual la reutilización de tumbas en la época prehispánica, este proyecto tiene como objetivo estudiar la coexistencia de diversas tipologías sepulcrales dentro de un mismo cementerio porque en el caso de la necrópolis de Ayraga no se trata exclusivamente de un "cementerio de cuevas funerarias" ya que además de "enterramientos en cavidades y abrigos también hay pequeños túmulos y estructuras de galgares", explica Sosa.

Este contexto tan peculiar, continuó, "plantea un cambio en la forma de entender la muerte y el ritual funerario a lo largo del tiempo".

"La sociedad amazige que llegó a la isla a principios de la era común no es la misma que la del siglo XV porque durante 1.500 años la sociedad ha evolucionado y se ha adaptado a las condiciones del territorio", aseguró.

Por este motivo, Sosa expuso que los resultados de las dataciones de Carbono 14 son fundamentales para determinar si las distintas formas de enterramiento son "coetáneas o si responden a una evolución cronológica en las prácticas funerarias aborígenes".

Para el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo el Proyecto Ayraga "se enmarca en una estrategia integral de estudio, documentación y protección del patrimonio arqueológico del archipiélago" para fomentar "la investigación académica rigurosa, la gestión patrimonial sostenible y la divulgación cultural en el ámbito local y regional".

Finalmente, subrayó que el impulso de "nuevas líneas de investigación sobre el pasado prehispánico de las islas es una de las apuestas del Gobierno de Canarias".