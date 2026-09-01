Canarias invierte 1,6 millones en un 'plan renove' de electrodomésticos con ayudas de hasta 450 euros

Presentación del plan renove de electrodomésticos del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, afirma que será un "alivio económico" para las familias y estimula el ahorro energético

LA LAGUNA (TENERIFE), 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Canarias ha presentado este martes el Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias 2025-2026 que ofrecerá bonos a la ciudadanía de todas las islas para facilitar la sustitución de electrodomésticos antiguos por nuevos equipos de mayor eficiencia energética, con ayudas que oscilan desde los 70 euros hasta los 450 euros por electrodoméstico.

Esta iniciativa estará operativa a partir del 15 de septiembre a través de la plataforma gestion.planrenovecanarias.es.

El programa cuenta con una inversión pública total de dos millones de euros, de los cuales 1,6 millones cubrirán los bonos.

El objetivo es combinar el ahorro energético de los hogares con el apoyo económico a las personas compradoras, la dinamización de las tiendas de las islas y la correcta gestión de los aparatos retirados, recoge una nota del Ejecutivo.

La rueda de prensa de presentación, que se ha celebrado en la sede de Femete (La Laguna), ha contado con la participación del vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez González; el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata así como con los presidentes de Femepa, Patricia Jiménez Marcelo, y Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, federaciones que serán las responsables de la gestión del programa en las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, respectivamente.

Asimismo, contó con la presencia del director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, Ángel Montañés.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, subrayó el impacto directo de esta medida en el tejido comercial y en el poder adquisitivo de las familias canarias.

"Con este plan cumplimos un doble compromiso: aliviar la carga económica en los hogares canarios e inyectar dinamismo a nuestro comercio y a la red de pequeñas y medianas empresas de las islas. Es una medida que fomenta el consumo responsable, estimula la actividad económica y garantiza que los recursos públicos lleguen de forma ágil y directa a quienes más lo necesitan", indicó.

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, destacó que la transición energética "no consiste únicamente en grandes proyectos de generación renovable, también pasa por las decisiones que se toman cada día en los hogares".

Con este plan, apuntó, "queremos que la ciudadanía sea parte activa de la descarbonización de Canarias, facilitando que pueda sustituir sus electrodomésticos antiguos por equipos más eficientes y reducir así su consumo energético y su factura".

El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, agradeció al Gobierno de Canarias su apuesta por recuperar el Plan Renove de Electrodomésticos que "permitirá unir eficiencia energética, apoyo a la ciudadanía, dinamización de tiendas y una gestión responsable de los electrodomésticos que se retiran".

También la presidenta de Femepa, Patricia Jiménez Marcelo, resaltó que "este Plan Renove es una oportunidad para que las familias de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote puedan renovar sus electrodomésticos, reducir su consumo energético y contribuir a una gestión responsable de los aparatos retirados".

AYUDAS DE HASTA 450 EUROS

Este Plan Renove establece dos modalidades de ayuda de tal manera que para las personas consumidoras generales, hay descuentos de hasta 250 euros, y para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, hasta 450 euros por electrodoméstico, dependiendo del aparato que se renueve y de su eficiencia energética.

El programa incluye frigoríficos 'combi', lavavajillas, secadoras, lavadoras y placas de inducción. Además, permitirá renovar hasta cinco electrodomésticos por persona durante el periodo de ejecución.

Para acceder a las cuantías reforzadas, la situación de vulnerabilidad deberá acreditarse durante el registro en la plataforma mediante un certificado de vulnerabilidad, una factura que acredite ser persona beneficiaria del bono social eléctrico, con una antigüedad máxima de tres meses, o una resolución de concesión del Ingreso Mínimo Vital, también con una antigüedad máxima de tres meses.

PEDIR EL BONO ANTES DE COMPRAR

Las personas interesadas deberán solicitar el bono antes de adquirir el electrodoméstico y la plataforma de solicitudes se abrirá a partir del 15 de septiembre.

Una vez emitido, el bono tendrá una vigencia de 15 días para ser canjeado en una de las tiendas adheridas al programa.

Transcurrido ese plazo sin haber realizado la compra, el bono perderá su validez y el importe reservado podrá volver a ponerse a disposición de otras personas interesadas.

El descuento se aplicará directamente en la operación de compra, de manera que la persona compradora abonará el precio del electrodoméstico una vez descontado el importe de la ayuda.

El proceso se completa con la entrega del nuevo electrodoméstico y la retirada del aparato antiguo, que deberá incorporarse al circuito autorizado de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La plataforma gestion.planrenovecanarias.es permitirá a las empresas vendedoras y personas compradoras ver tanto las tiendas adheridas como el listado de electrodomésticos, así como realizar un seguimiento permanente de la disponibilidad presupuestaria en cada isla y del ritmo de utilización de las ayudas.

Los fondos destinados directamente a bonos ascienden a 1,6 millones de euros, con una dotación inicial de 800.000 euros en cada provincia.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la distribución inicial será de 712.800 euros para Tenerife, 62.400 euros para La Palma, 16.800 euros para La Gomera y 8.000 euros para El Hierro.

En la provincia de Las Palmas, los fondos se distribuirán entre Gran Canaria, con 600.000 euros; Lanzarote, con 112.000 euros, y Fuerteventura, con 88.000 euros.

La campaña está prevista que se desarrolle hasta el 15 de diciembre de 2026, siempre condicionada a la disponibilidad de fondos.

Durante el periodo en el que permanezca activa, se realizará un seguimiento continuo del ritmo de solicitud y canje de los bonos para adaptar tanto la gestión como las acciones de comunicación a la evolución real del Plan Renove.

Siempre en coordinación con el Gobierno de Canarias, Femete será la entidad responsable de la gestión del Plan Renove en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que Femepa asumirá estas funciones en la provincia de Las Palmas.

Ambas federaciones se encargarán, entre otras funciones, de la gestión y seguimiento de las operaciones, el apoyo a las tiendas adheridas, la validación de la documentación y el control de la ejecución presupuestaria.

La información generada durante la campaña permitirá conocer al cierre del programa el número de personas beneficiarias, bonos canjeados, electrodomésticos renovados, distribución territorial, tipos de aparatos adquiridos, clasificación energética y grado de ejecución de los fondos.