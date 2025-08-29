Canarias lanza un programa innovador para que jóvenes y mayores que vivan solos compartan piso

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en la presentación del 'Programa Auchón' - GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias fijará los perfiles y códigos de convivencia y aportará el acompañamiento de un equipo técnico multidisciplinar

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha presentado este viernes el 'Programa Auchón de Cohabitabilidad Intergeneracional', una iniciativa que busca combatir la soledad no deseada en las personas mayores al mismo tiempo que ofrece una solución habitacional a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El proyecto, impulsado en colaboración con el Centro de la Familia, propone un modelo innovador de convivencia en el que personas mayores, con una parte de su vivienda disponible, comparten su hogar con jóvenes --estudiantes, extutelados o incluso familias monomarentales--.

La consejera de Bienestar Social destacó durante esta presentación que "el Programa Auchón convierte dos problemas sociales en una oportunidad compartida, los mayores encuentran compañía, seguridad y un envejecimiento activo, y los jóvenes un espacio donde vivir y crecer con apoyo".

El 'Programa Auchón' no es un alquiler tradicional, sino una cesión de uso habitacional de carácter social y no lucrativa, con respaldo jurídico.

El acuerdo establece derechos, deberes y normas de convivencia para ambas partes, con el acompañamiento de un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, trabajadores sociales, educadores y juristas.

Por su parte, la directora general de Mayores, Verónica Meseguer, subrayó que "cada paso está cuidado, primero se valoran los perfiles, después se realizan entrevistas cruzadas para garantizar la afinidad, se imparten talleres de formación, y finalmente se inicia la convivencia con un periodo de prueba de un mes y un seguimiento constante".

El itinerario del programa contempla seis fases: detección y derivación de participantes, valoración de perfiles, entrevistas y vinculación, preparación para la convivencia, desarrollo supervisado y evaluación final.

Además, se programan actividades comunitarias mensuales para reforzar el sentimiento de pertenencia y crear redes de apoyo intergeneracional.

Tras meses de preparación y coordinación con entidades sociales, asociaciones de mayores, universidades, centros de salud, parroquias y ayuntamientos, el 'Programa Auchón' entra ahora en su fase de difusión pública.

En este sentido, la consejera Delgado hizo un llamamiento directo: "Invitamos a las personas mayores que se sientan solas y dispongan de una habitación libre, así como a los jóvenes interesados, a inscribirse en el programa. Este es un proyecto innovador, humano y solidario que queremos consolidar y extender a todo el archipiélago".

Con esta iniciativa, Canarias se sitúa a la vanguardia de las políticas sociales en España, ofreciendo una respuesta innovadora a dos retos urgentes, la soledad no deseada en los mayores y las dificultades de emancipación juvenil, resaltó, subrayando también que pretende convertirse en una "experiencia replicable en todas las islas y un referente de solidaridad intergeneracional, transformando la soledad en compañía y la vulnerabilidad en oportunidad".