Canarias lleva a Bruselas la "preocupación" de las regiones frontera por las dificultades para aplicar el pacto de asilo

Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete de la Presidencia - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias trasladará en Bruselas la próxima semana la "preocupación" de las regiones fronterizas por las dificultades que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo --en vigor desde el pasado 12 de junio-- genera en los territorios de primera línea de llegada.

El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, asistirá a la reunión del grupo de trabajo de Migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), que Canarias colidera junto a la Comunitat Valenciana, para compartir esta preocupación ante el nuevo marco migratorio europeo.

Caraballo asegura en una nota que este encuentro será una "buena oportunidad" para analizar cómo ha empezado implementarse el nuevo pacto y "las dificultades que ya se están registrando en las regiones fronterizas, especialmente a lo referido con la demora de los trámites".

El Gobierno de Canarias considera que esta reunión permitirá evaluar junto al resto de regiones fronterizas cuáles han sido los errores en la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo durante sus primeros tres meses.

"Un pacto que llevamos mucho tiempo denunciando que no es la respuesta adecuada", recuerda Octavio Caraballo.

Las regiones fronterizas desempeñan un papel clave en la aplicación sobre el terreno de los mecanismos y las políticas adoptadas este marco europeo en vigor, y es fundamental que la experiencia acumulada y la valoración conjunta de estos territorios se tengan en cuenta por parte de las autoridades comunitarias.

Este encuentro en Bruselas es especialmente necesario después de que en los últimos meses se haya advertido que el diseño del nuevo pacto no ofrece una respuesta suficiente a las necesidades de los territorios de primera línea como Canarias.

CIERRE DEL PROYECTO POWGEN

Por ello, añade Caraballo, la reunión servirá para poner puntos en común entre las regiones y "sugerir a la Comisión Europea qué debe articular" para superar las dificultades detectadas en estos primeros tres meses.

El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia también estará presente en la conferencia de cierre del proyecto europeo POWGEN (Power Generation) que se celebra en Bruselas el próximo martes 15 de septiembre.

En ella, el Gobierno de Canarias reclamará ante Europa un horizonte más largo con una financiación plurianual, directamente accesible para las regiones, y destinadas a la integración y el reconocimiento de las competencias regionales en la forma en que se aplica el pacto.

El proyecto POWGEN es una iniciativa financiada por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea con un trabajo que ha tenido una duración de 30 meses y donde se han abordado desafíos que afectan a los territorios europeos, tales como la falta de profesionales cualificados para avanzar en la transición energética o la dificultad de muchas personas migrantes para acceder a empleos cualificados y estables.

Estas conexiones se han puesto a prueba a través de cinco proyectos pilotos llevados a cabo en España, Portugal, Italia y Alemania, combinando formación certificada en instalación de sistemas solares, rehabilitación energética de edificios, prácticas en empresas o servicios de intermediación laboral.