Canarias no teme una intervención del Estado por invertir el superávit en servicios públicos

Publicado 30/04/2019 12:06:41 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que no teme que la Comunidad Autónoma sea intervenida por el Gobierno del Estado tras decidir destinar los fondos del superávit, unos 300 millones de euros, a los servicios públicos básicos como la educación, la sanidad y las políticas sociales.

"No hay temor a nada. Nosotros sí cumplimos la Ley. Otros no", afirmó el presidente, que ha señalado a los medios que van a articular todas las medidas legales que sean necesarias para que ese dinero "se quede en Canarias" y ya ha dado instrucciones a sus consejeros para que analicen dónde invertir esos recursos.

Fernando Clavijo quiso recordar que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, aprobada en el Parlamento, establecía que el superávit se iba invertir en servicios públicos y eso es "exactamente lo que vamos a hacer. Cumplir con la Ley", remarcó.

Clavijo negó que esto suponga incurrir en un delito de desobediencia y que se aplique el artículo 155. "No. Eso no es cierto", recalcó el presidente, que dejó claro que cuentan con el respaldo de los servicios jurídicos de la Administración autonómica.

"Cuando se liquide el presupuesto de 2019, veremos si hay o no incumplimiento. Como Gobierno de Canarias, el compromiso con Canarias, con el Consejo Asesor y con el Parlamento es muy claro y eso es exactamente lo que vamos a cumplir", insistió Clavijo.

El presidente hizo hincapié en que el dinero del superávit "viene del esfuerzo de todos los canarios": "No es un dinero del Gobierno de Canarias y aquí se va a quedar y no va a ir a enjuagar los déficit y las deudas de otras comunidades autónomas".

Por su parte, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, avanzó que van a articular distintos expedientes para que el superávit "se quede en Canarias" y "no vaya a pagar deuda o para inversiones financieramente sostenibles, que no es otra cosa que placas solares en edificios públicos".

Para la consejera, esto no supone un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pues "la incumplen muchas comunidades y no tienen repercusiones". "Ya hemos visto cómo el Gobierno de España ha aplaudido el incumplimiento del déficit en comunidades como Cataluña o Valencia y no tienen repercusión".

Quiso dejar claro que Canarias no está en esa situación: "Canarias cumple, tiene superávit y lo que se no entiende es que el dinero de los canarios vaya a pagar los incumplimientos de otras comunidades autónomas; por eso el dinero de Canarias se queda en Canarias", apostilló.