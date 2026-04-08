Canarias obtiene en Bruselas el compromiso de reforzar y mantener el POSEI en el marco financiero 2028-2034

Reunión del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, se ha reunido este miércoles en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, y varios ponentes del informe sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 de la Unión Europea (UE), quienes se han comprometido a reforzar y mantener el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) en el documento.

Así lo ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado en el que agrega que durante el encuentro se han abordado las principales necesidades del sector agrícola canario y las políticas comunitarias destinadas a las regiones ultraperiféricas (RUP).

En este sentido, Domínguez ha obtenido el compromiso de incorporar al documento de medidas financieras, que será aprobado este jueves por la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, una enmienda en la que se pone de manifiesto la importancia de mantener el POSEI, su carácter no centralizado y la necesidad de incrementar los fondos destinados a este instrumento a lo largo de todo el próximo periodo financiero.

El documento será remitido, una vez aprobado por la Comisión de Presupuestos, al Pleno del Parlamento Europeo para su refrendo, y posteriormente, a la Comisión Europea.

"Estábamos muy preocupados porque hace unos meses el POSEI, instrumento fundamental para el sector primario de nuestra tierra, desaparecía en concepto y en partida económica", dijo para añadir que "por ello, recibir la buena noticia de la inclusión de esta enmienda, defendida por el eurodiputado canario Gabriel Mato y respaldada por todos los grupos políticos, supone un primer paso y un reconocimiento al trabajo conjunto que desde Canarias se realiza para garantizar la continuidad de un programa vital para nuestro sector primario".

También señaló que "esta enmienda recupera el POSEI como concepto, con nombre y apellidos, lo que permite a las RUP seguir contando con ese fondo específico". "Hoy salvamos una situación que para el campo canario era de vida o muerte", aseveró.

UN INCREMENTO DE 300 MILLONES DE EUROS ANUALES

El canario incidió en que la gestión de estos debe caer sobre las regiones y no sobre los estados y así no habrá riesgo de que esa partida se destine a otros fines", mientras que en cuanto al incremento de los fondos, el vicepresidente estimó que será de unos 300 millones de euros anuales para todo el programa.

"Desde el Gobierno de Canarias seguiremos trabajando con firmeza en defensa del POSEI y de todas las herramientas que garanticen la sostenibilidad del sector agrícola canario, clave para nuestra soberanía alimentaria y nuestro desarrollo rural", dijo.

Finalmente, para Domínguez este respaldo de Bruselas demuestra que "la voz de Canarias se escucha en Europa y que hay un compromiso real con las singularidades de las regiones ultraperiféricas".

Por ello, el vicepresidente ha esperado que dichos lazos se refuercen con la celebración en el Archipiélago de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) que cumple este año su 20 aniversario y cuya invitación formal trasladó este martes a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.