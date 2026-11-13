Canarias participará en la gestión de sus aeropuertos a partir de 2027 en un órgano bilateral y paritario con el Estado

Archivo - Aeropuerto Tenerife Norte - CEDIDA POR EL GRUPO DE CC-PNC DEL CABILDO DE TENER

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias y el Estado han sellado este viernes el acuerdo por el que crearán un órgano bilateral y paritario que permitirá al archipiélago ser "testigos y partícipe" de las decisiones que se tomen respecto de sus ocho aeropuertos, infraestructuras que son "estratégicas" en la cohesión social y económica de las islas.

Se constituirá, asimismo, un órgano que, compuesto por ocho miembros (4 a elección del Ejecutivo regional y otros 4 a elección del Ejecutivo central) debatirán y discutirán sobre la cogestión aeroportuaria. La presidencia del órgano se alternará al año entre las administraciones, y comenzará en su primer año el Gobierno de Canarias.

Así lo ha avanzado en Presidencia del Gobierno una representación del Gobierno central y canario, liderada por el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañados por el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, y el consejero de Obras Públicas Movilidad y Transportes Pablo Rodríguez, entre otros.

La comisión bilateral también ha acordado el traspaso de medios materiales para que Canarias pueda contar con competencias, a partir de enero de 2027, en los aeródromos y helipuertos que no son de interés general.

UN ACUERDO "RELEVANTE"

Torres ha alabado el carácter "relevante" de un acuerdo que culmina en la última comisión bilateral de la legislatura tras "tres años de reuniones" con Canarias. "Cuando hablamos de traspasos, hablamos de acuerdos. Solo en estos tres años y medio, nos acercamos a los 40 traspasos con las comunidades autónomas", ha destacado.

"Creemos en el autogobierno, en la cogobernanza, y en las singularidades de los territorios", ha añadido Torres, que ha insistido en la "complejidad" que ha habido durante las negociaciones para alcanzar un punto en común que atienda, además, a las singularidades de Canarias, con ocho aeropuertos "muy relevantes para el país".

Desde el Gobierno regional, el consejero regional del área, Pablo Rodríguez, ha celebrado poder dar "cumplimiento" definitivamente al Estatuto de Autonomía de Canarias, que desde 2018 recogía esa posibilidad de que Canarias pudiera participar en la gestión y la planificación de los aeropuertos de interés general.

"Este acuerdo es importante porque afecta directamente a nuestro principal sector económico, y también porque es la única forma o una de las únicas formas que tenemos para movernos desde Canarias hacia el exterior, y, por tanto, juega un papel de cohesión territorial y social fundamental", ha añadido Rodríguez.

TESTIGOS Y PARTÍCIPES

Asimismo, Rodríguez ha puntualizado que "lo que se busca" ya no es "ser simplemente testigo de lo que pasa en los aeropuertos, sino también protagonista en la planificación y la gestión aeroportuaria" en las islas.

"Tenemos una de las redes de aeropuertos más rentables de todo el Estado, y ahora lo que vamos a lograr con esto es que esa rentabilidad que tiene la red de aeropuertos se traduzca en mejores servicios, en mejores aeropuertos, en mejores infraestructuras y en la mejora de la conectividad del archipiélago", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado el acuerdo alcanzado por el Gobierno central y Canario, a pesar de la "voluntad centralista" del Estado, a quien "cuesta" arrancarle las competencias.

Ha destacado, a su vez, el esfuerzo realizado para hoy conseguir rubricar el que es "un gran acuerdo" para que Canarias "avance" en su capacidad para el autogobierno, y que además incide en unas infraestructuras estratégicas para su principal actividad económica, el turismo, y que también influye en la movilidad de los canarios.

Una vez comience a operar el órgano bilateral junto al Estado, las prioridad principal del Gobierno canario pasará, entre otros aspectos, por hacer un control y seguimiento del cumplimiento efectivo del Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-203 (Dora III), el "mayor" documento inversor que negociado para Canarias.