Canarias pide a la UE una implicación "más decidida" en la integración de los inmigrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha solicitado este viernes a la Unión Europea (UE) que se implique "de una manera más decidida" en la integración de los migrantes, así como que "evite que se impongan" las narrativas xenófobas.

Así lo ha pedido el viceconsejero del Gabinete del Presidente del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, durante su intervención ante el Foro Europeo de la Migración celebrado en Bruselas, donde volvió a reclamar también que se aplique el "principio de solidaridad" contemplado en el Pacto de Migración y Asilo porque el archipiélago "no puede seguir afrontando en solitario el drama migratorio".

Caraballo expuso, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa, la realidad que existe en Canarias en este sentido y solicitó a las instituciones comunitarias valorar el "potencial que aporta la migración" que llega a su territorio para hacer frente al envejecimiento poblacional y las repercusiones que esta situación puede tener tanto a nivel social como laboral.

Asimismo pidió que se evite tener una visión "mercantilista" de los migrantes en cuanto a que los empresarios "no piensen en ellos solo como personas que vienen a ocupar los puestos que tienen vacantes".

"UNA MAYOR CONTRIBUCIÓN"

Por otro lado, Caraballo ha incidido en la necesidad de contar con "una mayor contribución" para atender a las personas que llegan hasta las costas canarias, ya que admitió que la realidad es que desde el Gobierno regional se han "tocado en muchísimas puertas" de instituciones comunitarias para obtener financiación para iniciativas de acogida e integración pero lamentó que "sin resultados positivos".

Esto, dijo, "evidencia un ejercicio de hipocresía" porque tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tanto los países europeos como las autonomías españolas, "se mostraron dispuestas a acoger refugiados", mientras que a Canarias "la dejaron sola, nadie la apoyó en la acogida a personas que llegan de África", considerando que todo ello tiene "como trasfondo un prejuicio racial".

En su intervención aprovechó para exponer los proyectos que Canarias tiene para la integración de las personas que migran, entre ellos el programa Urdimbre, que conecta a empresarios que precisan mano de obra y jóvenes migrantes que necesitan trabajar, permitiendo que más de 400 personas se hayan incorporado al mercado laboral en el archipiélago con ello.

Finalmente, Caraballo recordó que el Gobierno de Canarias asume la acogida, protección y cuidado de unos 5.000 menores no acompañados que han llegado al archipiélago a través de la ruta atlántica. Y cuando cumplen la mayoría de edad, también es la comunidad autónoma quien acompaña su transición hacia la vida adulta, facilitando su acceso a permisos de residencia y trabajo, formación y empleo.

Además, añadió, que frente a otros países europeos, la "integración de estos menores en el sistema educativo de Canarias es obligatoria". Finalmente sobre la integración laboral apuntó que "no es solo un proceso técnico, sino una herramienta de cohesión social, de estabilidad democrática y de prosperidad compartida".