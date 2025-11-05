Canarias y Portugal buscan consolidarse como hubs atlánticos de conocimiento e innovación en acuicultura

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), entidad pública adscrita a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, ha celebrado esta semana, en su sede de Pozo Izquierdo (Gran Canaria), la reunión de lanzamiento del proyecto europeo ATL.A.HUB - Atlantic Hubs to boost Marine Algae Land-based Aquaculture and Biotechnology.

Este proyecto estratégico persigue consolidar Canarias y Portugal como dos hubs atlánticos que "actuarán como polos de conocimiento e innovación para acelerar" el desarrollo de la acuicultura terrestre de algas y la biotecnología marina, según ha informado la Consejería regional de Ciencia en nota de prensa.

El encuentro reunió por primera vez a los miembros del consorcio bajo la inauguración del director de I+D+i del ITC, Gonzalo Piernavieja, que destacó la "relevancia estratégica" de esta iniciativa europea para "fortalecer el papel" de Canarias como espacio de innovación marina, con la creación de un hub atlántico que "transforme el potencial de la biotecnología de algas en oportunidades reales de desarrollo económico sostenible, facilitando la validación y escalado de nuevos productos".

También intervino el responsable de proyectos I+D+i de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), Javier Roo, quien se refirió a la "importancia" de la colaboración público-privada y la alineación del proyecto con la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3 Ampliada), que promueve la diversificación económica alrededor de la economía azul y la sostenibilidad.

Por su parte, la project officer de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) de la Comisión Europea, Julia Beile, que participó de forma telemática, expuso el apoyo estratégico de los programas de financiación de este mecanismo europeo para impulsar la economía azul y la innovación biotecnológica.

ATL.A.HUB es una de las cuatro iniciativas seleccionadas por la Comisión Europea dentro de la convocatoria Smart Specialisation for Sustainable Blue Economy and Regenerative Ocean Farming, destinada a crear redes de innovación azul y promover una economía oceánica regenerativa.

Así, el consorcio ATL.A.HUB está integrado por siete organizaciones de España, Portugal, Francia y Letonia que aportan capacidades complementarias en biotecnología marina, regulación, sostenibilidad, internacionalización empresarial y acceso al mercado, con el fin de atraer talento y actividad empresarial, reforzando el papel del Atlántico como región líder en innovación azul.

En este sentido, y bajo la coordinación del ITC, el partenariado cuenta con la ACIISI y la Universidad de La Laguna (ULL) como socios canarios, junto con la Asociación Portuguesa de Acuicultores y A4F AlgaFuel S.A. por parte de Portugal; y las empresas LCA Dynamics SIA (Letonia) y Edonia (Francia). Además las empresas canarias Macrocarbon y Fresh Fruta Canarias participan como entidades asociadas, aportando la visión y experiencia del tejido productivo regional.

La financiación es de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), que destina 1,57 millones de euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (EMFAF), de tal forma que ATL.A.HUB refuerza la apuesta europea por impulsar el despliegue del sector productivo vinculado a las algas en el Atlántico, fomentando redes de colaboración entre centros de investigación, industria y administración.

Este proyecto busca aprovechar la capacidad científica, técnica e industrial de dos de las mayores infraestructuras europeas de cultivo y procesado de algas: el Área Experimental de Biotecnología Azul y Acuicultura del ITC en Pozo Izquierdo (Gran Canaria), que incluye la incubadora de alta tecnología IAT BIOASIS; y el Parque Empresarial Ecológico ALGATEC, promovido por el grupo A4F en Vila Franca de Xira (Lisboa).

Respecto a los enclaves servirán como plataformas para validar, escalar y transferir innovaciones al tejido empresarial, además de explorar oportunidades para replicar su modelo en otras regiones atlánticas.

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

Por último, indican que el consorcio trabajará en el desarrollo de estrategias de comercialización, la demostración de casos de éxito, la creación de catálogos de servicios tecnológicos compartidos y el diseño de herramientas regulatorias y de gobernanza que faciliten la implantación de nuevos hubs de innovación azul en Europa.

ATL.A.HUB permitirá al ITC y sus socios europeos contribuir a consolidar nuevos modelos productivos basados en el cultivo de algas en regiones atlánticas, reforzando la posición de Canarias como territorio de referencia en bioeconomía azul y laboratorio natural de innovación sostenible.