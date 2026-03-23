Canarias presenta la nueva flota de helicópteros medicalizados del SUC tras una inversión de 39 millones de euros

El Gobierno presenta el nuevo servicio de helicópteros medicalizados del SUC - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Canarias ha presentado este lunes la nueva flota de helicópteros medicalizados del Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) y dependiente de la Consejería de Sanidad, tras una inversión de 39 millones de euros.

Según informa el Ejecutivo regional, el acto, que ha tenido lugar en Fuerteventura, contó con la asistencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo; de los consejeros de Sanidad y Política Territorial y Emergencias, Esther Monzón y Manuel Miranda, respectivamente; la presidenta del Cabildo, Lola García; el director del SCS, Adasat Goya; y el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera.

Al respecto, Clavijo explicó que con este nuevo contrato de transporte sanitario aéreo se cumple con una demanda histórica de las islas orientales que desde hace muchos años reclamaban un helicóptero de refuerzo que ya es una realidad.

De igual modo, dijo que se eligió Fuerteventura por ser la isla que contaba con una helisuperficie autorizada y ello ha permitido no sólo incorporar a la flota un tercer helicóptero, con base en Fuerteventura, sino aumentar la cobertura a todas las islas y, en especial a las de la provincia oriental por su ubicación.

"La atención prehospitalaria de las urgencias sanitarias en el archipiélago pasa a contar con tres aeronaves de soporte vital avanzado --además del avión medicalizado--, lo que contribuirá a reducir los tiempos de respuesta cuando se precise un recurso aéreo de estas características", precisó.

BASES EN TENERIFE, GRAN CANARIA Y FUERTEVENTURA

Por su parte, las aeronaves tienen su base en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, y podrán ser activadas en función de las necesidades, con independencia de la isla, siguiendo los criterios de disponibilidad y tiempo de respuesta.

La ubicación de la tercera aeronave en la isla de Fuerteventura garantiza una distancia óptima para los servicios que surjan en Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, sin perjuicio de que también pueda cubrir incidencias en las islas de la provincia occidental cuando los otros dos aparatos estén ocupados.

Además, Fuerteventura es, entre las áreas de salud de las islas orientales, la única que cuenta con una helisuperficie hospitalaria.

UNA ADJUDICACIÓN POR CUATRO AÑOS

La consejera Esther Monzón agregó que la adjudicación de la nueva flota de helicópteros medicalizados del SUC se formalizó el pasado 24 de septiembre, con un tiempo de duración de cuatro años.

El contrato ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas integrada por Avincis Aviation Iberia, S.L.U.; Avincis Aviation Technics S.A.U.; y Avincis Aviation España, S.A.U.

Aquí, añadió que los helicópteros medicalizados del SUC son movilizados para la asistencia y el traslado entre hospitales de distinto nivel de pacientes que requieren atención especializada por patologías graves o lesiones derivadas de accidentes, así como para evacuaciones urgentes desde zonas alejadas o de difícil acceso hasta centros sanitarios.

"Se trata de un recurso aéreo de atención extrahospitalaria esencial en el archipiélago, debido a la fragmentación del territorio, que opera los 365 días del año", dijo.

En este sentido, señaló que esta necesidad se refleja en los datos de actividad, ya que solo en 2025 los dos helicópteros medicalizados con los que contaba el SUC hasta ahora, fueron activados en 1.148 ocasiones, un 7,8 por ciento más que el año anterior.

Asimismo, informó que el avión medicalizado, cuarta aeronave que completa la flota de recursos aéreos del SUC, realizó 770 intervenciones en traslados interinsulares y hacia hospitales de referencia en la Península, principalmente Madrid, Barcelona, Toledo y Sevilla, prestando asistencia en vuelo a pacientes que requieren soporte vital avanzado.

Por todo ello, tanto en el avión como en los helicópteros medicalizados, la tripulación está integrada por un comandante y un piloto, así como por un equipo sanitario compuesto por un profesional de la medicina y otro de la enfermería.

RESPUESTA A UNA DEMANDA HISTÓRICA DE FUERTEVENTURA

La presidenta del Cabildo, Lola García, resaltó "la importancia de este día para Fuerteventura, porque damos respuesta a una de las demandas históricas más urgentes para las personas que vivimos en Fuerteventura".

"El helicóptero medicalizado con base en nuestra Isla, que operará 365 días al año, es un recurso que veníamos demandando desde hace años como necesidad urgente y fundamental para reducir los tiempos de los desplazamientos urgentes, algo que permitirá salvar vidas", observó.

También añadió que la atención a las personas es una de las principales preocupaciones del Cabildo de Fuerteventura y la colaboración interadministrativa entre Cabildo, Gobierno de Canarias y el Área Insular de Salud ha permitido hacer realidad esta y otras mejoras en atención sanitaria, con recursos planificados en todo el territorio".

Por otro lado, esta licitación incluye mejoras como la oxigenoterapia de alto flujo pediátrica y neonatal; la viabilidad del transporte de sangre a bordo, mediante la incorporación de un equipo portátil para realizar los análisis de sangre en el momento; un sistema de mitigación de las consecuencias de un incendio a bordo; o bombas de perfusión con jeringas universales que permiten agilizar la atención al paciente.

Entre las novedades, está la propuesta de que el material de electromedicina disponga de un sistema de integración digital que permite al SUC acceder en tiempo real a la información y monitorización del paciente desde la sala de coordinación, así como el envío de estos datos al centro hospitalario de destino.

TRASLADO DE PACIENTES CON TERAPIA ECMO

También se incluye el 'ECMO retainer', que permite el traslado de pacientes con terapia ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) a bordo.

Se trata de una técnica de soporte vital que sustituye temporalmente la función del corazón y/o los pulmones mediante una máquina externa que oxigena la sangre. Se utiliza en situaciones críticas cuando otros tratamientos han fallado, permitiendo ganar tiempo para la recuperación o aplicar soluciones definitivas.

Finalmente, el contrato, que contempla la probabilidad de prórroga de un año y posibles modificaciones, está cofinanciado por los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020, pudiendo ser susceptible de financiación en el nuevo periodo de programación 2021-2027.