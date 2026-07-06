Canarias publica la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso 2026/27, que asciende a 10,5 millones

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso académico 2026-2027, que está dotada con 10,5 millones de euros.

Esta convocatoria, según ha informado la Consejería canaria de Universidades en nota de prensa, incorpora mejoras dirigidas a ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior, así como se adelanta en el calendario, permitiendo a los estudiantes conocer con mayor antelación las ayudas disponibles para el próximo curso.

En cuanto a las principales novedades está la incorporación, por primera vez, de las enseñanzas artísticas superiores impartidas en centros públicos al sistema autonómico de becas.

Además la convocatoria incrementa hasta los 3.000 euros la ayuda de residencia, mantiene la segunda oportunidad para quienes reorientan su itinerario académico, contempla ayudas por excelencia y revisa los umbrales de renta y patrimonio para facilitar el acceso a un mayor número de estudiantes.

Al respecto, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha señalado que la incorporación de las enseñanzas artísticas superiores "responde al compromiso de reconocer plenamente" estos estudios dentro del sistema público de becas y de ofrecer a su alumnado las "mismas oportunidades de apoyo que al resto de quienes cursan educación superior en Canarias".

La convocatoria también mantiene ayudas para matrícula, residencia, transporte y discapacidad con el fin de responder a las diferentes necesidades del estudiantado y favorecer que las circunstancias económicas no condicionen la continuidad de su formación.

"Hemos vuelto a adelantar la convocatoria porque queremos que el estudiantado pueda conocer con mayor antelación las ayudas a las que puede optar y planificar el próximo curso con más seguridad. Seguimos mejorando una convocatoria que evoluciona para responder a las necesidades reales de quienes estudian en Canarias", apostilló.

El calendario de la convocatoria de becas, subraya, ha pasado de publicarse en septiembre en 2023 a agosto en 2025 y en julio de 2026, lo que permite reforzar la planificación del procedimiento y ofrecer una mayor previsibilidad al estudiantado.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOC. La tramitación podrá realizarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.