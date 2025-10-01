Canarias realiza 6.600 acciones de control del litoral relacionadas con pesca ilegal, marisqueo, cetáceos o fondeos

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (c), en la presentación de las campañas de control del litoral - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, ha realizado desde 2018 un total de 6.600 acciones de control en el litoral del archipiélago rlacionadas con pesca ilegal, marisqueo en zonas prohibidas, avistamientos no autorizado de cetáceos, fondeos sobre sebadales y prácticas subacuáticas sin licencia.

Los detalles de este plan han sido presentados este miércoles en rueda de prensa por el consejero, Mariano Hernández Zapata, quien subrayó que "la cooperación entre administraciones, cuerpos de seguridad y equipos técnicos ha sido clave para proteger el patrimonio natural y para que siga siendo un espacio de biodiversidad y desarrollo sostenible".

Estas actuaciones, cofinanciadas por el Programa Canarias FEDER 2014-2020 y 2021-2027 junto con fondos propios de la Comunidad Autónoma, han permitido garantizar la protección de hábitats y especies de alto valor ecológico frente a las presiones derivadas del turismo y las actividades humanas.

Entre los resultados más destacados figura la contribución al inicio de la recuperación de la lapa majorera (Patella candei), especie en peligro de extinción, gracias al refuerzo de la vigilancia en la Península de Jandía (Fuerteventura).

Desde el año 2018 hasta julio de 2025, los servicios de vigilancia terrestres y marítimos han registrado más de 28.000 observaciones e intervenciones en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, incluyendo el control de actividades extractivas, usos náuticos, acampadas irregulares, residuos y vertidos.

Las embarcaciones 'Mar Canario' (Tenerife) e 'Isla de La Graciosa' (Gran Canaria) han recorrido más de 18.000 millas náuticas en labores de seguimiento ambiental, recogida de residuos, control de actividades y apoyo a intervenciones en casos de fauna marina accidentada.

Asimismo, este despliegue ha contado con la coordinación de tripulaciones especializadas, guardapescas y biólogos marinos, así como con la colaboración de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, universidades y centros de recuperación de fauna.

Estas embarcaciones conforman la flota de las Islas Canarias para potenciar la protección de las aguas del archipiélago.

RECOGIDA DE MICROALGAS Y PLÁSTICOS

Ubicadas en Tenerife y Gran Canaria, pero operativas en las ocho islas, estas embarcaciones están dotadas de un sistema patentado de recogida de microalgas, plásticos y microplásticos.

Los barcos, de 10,3 metros de eslora y 4,5 metros de manga, llevan 1.500 metros de barreras de control para actuar ante derrames de hidrocarburos o para contener floraciones de cianobacterias; contenedores flotantes de recogida de residuos; skimers para la limpieza de combustible en superficie y una grúa y un vehículo submarino operado remotamente para grabar imágenes hasta 150 metros de profundidad.

Zapata apuntó que estos resultados "demuestran que este Gobierno está actuando con responsabilidad y con hechos, y no solo con palabras", ante lo que apunta que "es evidente que siempre se puede mejorar, pero lo importante es que ya se están obteniendo resultados tangibles en la protección de nuestras Zonas Especiales de Conservación".

Asimismo, también ha querido recordar que "aunque la competencia en materia marina corresponde al Ministerio, desde Canarias asumió la responsabilidad porque no se puede mirar hacia otro lado", y para lo que quiso enfatizar también que, en este sentido, "nunca antes se había mostrado un balance tan detallado".

Por ello comentó que van a seguir "trabajando cada día para que el entorno marino siga siendo un espacio de biodiversidad y también de disfrute responsable para la ciudadanía".

"Queremos que la gente vea de primera mano este esfuerzo. Por eso estamos impulsando también rutas y actividades de sensibilización, porque la mejor manera de proteger es conocer y valorar lo que tenemos", concluyó.