Canarias reclama a Pesca una "cuota adicional" para la captura de atún rojo y mecanismos de flexibilidad

La secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Isabel Artime, en la reunión que ha mantenido con el sector persquero canario - CONSEJERÍA CANARIA DE PESCA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, y el director general de Pesca, Esteban Reyes Hernández, han reclamado este miércoles a la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Isabel Artime, y al director general de Pesca Sostenible, Ramón de la Figuera, una "cuota adicional" para la captura de atún rojo, así como mecanismos de flexibilidad.

En el encuentro, en el que también han estado representantes del sector pesquero, entre ellos de las tres federaciones de cofradías de pescadores de Canarias, así como organizaciones de productores, García ha incidido en la "necesidad de ofrecer una especial consideración" a la pesquería de atún rojo en Canarias mediante la "asignación de cuota adicional para captura fortuita" de atún rojo.

Asimismo ha solicitado el establecimiento de un mecanismo "de flexibilidad que permita el traspaso interanual" de la cuota de esta especie de túnido que no sea consumida por la flota canaria, según ha informado la Consejería regional de Pesca en nota de prensa.

En el encuentro también se han tratado otros temas de interés para el sector pesquero del archipiélago, tales como la orientación del próximo marco financiero de la UE en relación a la pesca de las regiones ultraperiféricas, el "problemático" relevo generacional en el sector, los planes de gestión de nasas, la disponibilidad de capacidad pesquera en atención a la flota artesanal canaria, además de la "inminente" modificación del Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo.