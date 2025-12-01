Canarias recuerda que la solución al problema de la vivienda necesita también al sector privado y a los bancos

Archivo - El consejero canario de Vivienda, Pablo Rodríguez - CONSEJERÍA CANARIA DE VIVIENDA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha recordado que la solución al problema de acceso a una vivienda no sólo depende del sector público, sino que también se necesita al sector privado y a los bancos.

Así lo ha dicho este lunes durante unas declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la inauguración del I Congreso de Vivienda de Canarias, que contó también con la asistencia del presidente regional, Fernando Clavijo.

De esta manera, ha comentado que se precisa de la participación de todos los agentes implicados en el sector. "Ningún sector público, ni el Gobierno de España, ni el de cualquier CCAA y ni siquiera la propia Comisión Europea tiene capacidad por sí solo de dar respuesta a la emergencia habitacional", observó.

Aquí, el consejero ha puesto de relieve que cuatro de cada cinco viviendas protegidas en España a lo largo de los últimos 40 años la ha construido el sector privado.

"Necesitamos al sector privado para que construya vivienda, a los bancos para que den hipotecas y financien la compra de vivienda de la familia y al sector público para que ponga fondos impulsen donde el sector privado no puede dar respuesta", indicó.

