Canarias reduce a cuatro los menores migrantes trasladados en contingencia, con 450 expedientes a la espera

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha dicho este martes que hasta el momento solo se ha derivado desde las islas a la Península a un total de cuatro menores migrantes no acompañados en virtud al mecanismo exprés de 15 días habilitado tras la declaración de la contingencia migratoria.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión semanal del comité interadministrativo que gestiona la derivación de los menores solicitantes de asilo ha dicho también que se han enviado a la Subdelegación del Gobierno 450 expedientes de menores que están pendientes de ser trasladados.

En este caso, se trata de menores que llegaron antes del 29 de agosto --fecha en la que declaró la contingencia migratoria y se estableció el procedimiento exprés-- y que continúan a la espera de ser derivados.

Desde esa fecha, además, han llegado al archipiélago otros 54 menores. "Los 15 días ya los hemos rebasado un poquito, bastante", ha ironizado Delgado, que ha apuntado que debe de haber problemas administrativos dado que la tensión con las comunidades autónomas de acogida se ha ido reduciendo.