Canarias es la región con menos ahorradores del país, según Rastreator

Publicado 30/10/2018 17:34:31 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias es la región con menor porcentaje de ahorradores del país, pues el 40% de su población no consigue ahorrar a final de mes (frente al 26,7% nacional) o, lo que es lo mismo, casi 560.000 canarios no ahorran. Por contra, los canarios que sí ahorran reservan una media de 242 euros mensuales.

Así se desprende del estudio realizado por Rastreator.com (www.rastreator.com) con motivo del Día Mundial del Ahorro, que se celebra el día 31 de octubre, en el que analizan las tendencias y hábitos de ahorro de los españoles.

Según este análisis, el número de ahorradores ha descendido un 24,6% en Canarias respecto al año anterior -en línea con la tendencia nacional, donde ha descendido un 13,5%-, lo que equivale a 273.432 ahorradores canarios menos (1.111.752 en 2017 frente a 838.320 en 2018). Además, un 34,7% de los canarios ahorra menos de 200 euros al mes, un 22,1% declara poder ahorrar entre 200 y 500 euros, y tan solo el 3,2% consigue ahorrar más de 500 euros.

Para Víctor López, responsable de finanzas de Rastreator.com, "poco a poco los consumidores han recuperado parte de la confianza y se ha incrementado el consumo. Al reducirse el miedo ante la incertidumbre económica, la necesidad de ahorrar no se percibe del mismo modo y esta es, probablemente, una de las causas del descenso en el ahorro de los españoles. No obstante, cabe recordar que los hogares pueden reducir su gasto siguiendo algunos sencillos consejos como comparar ofertas para encontrar los productos y servicios más adecuados al mejor precio".

La mayoría de los canarios no está satisfecha con su nivel de ahorro. De hecho, un 88,4% asegura que no ahorra lo suficiente, siendo la insuficiencia de ingresos el principal motivo por el que el 59% de los encuestados canarios no ahorra o no consigue ahorrar más.

Como obstáculos para el ahorro en la región, a la falta de ingresos le siguen los gastos imprevistos (un 32,6% de los canarios aluden a este problema), el apoyo económico a terceros (19%) y el endeudamiento (14,7%). Además, un 30,5% de los encuestados de canarias afirma que gasta más de lo que ingresa y un 12,6% asegura que no ahorra o no ahorra más porque prefieren destinar su dinero a los caprichos2.

"Durante los años de crisis la cultura del ahorro se ha vuelto más fuerte y herramientas como los comparadores de precios y servicios han sido un elemento clave a la hora de afianzarla. Además, días como el que celebramos hoy refuerzan la importancia de estos hábitos y de poner en práctica un consumo inteligente que nos lleve a tomar las mejores decisiones de compra", señala López.