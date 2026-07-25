Canarias registra 734 muertes por ahogamiento en la última década

Fachada del Parlamento de Canarias iluminaza de azul con motivo del 'Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos' - CANARIAS 1500 KM DE COSTA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado 734 personas fallecidas por ahogamiento y 2.143 afectadas en accidentes acuáticos entre 2015 y 2025, según datos hechos públicos este sábado por la plataforma 'Canarias 1.500 Km de Costa' con motivo de la celebración del 'Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos'.

El balance de siniestralidad evidencia, a juicio de la plataforma, la "urgencia" de actuar ante los ahogamientos como un problema de salud pública de primer orden ya que el medio acuático canario se cobró 71 vidas en 2023; 72 en 2024 y 69 fallecidos en 2025.

Además detalla que resulta "especialmente trágico" el impacto en los menores pues solo en 2025, 20 niños y niñas sufrieron accidentes acuáticos, costándole la vida a cuatro de ellos.

A nivel nacional, este fenómeno constituye la segunda causa de muerte accidental, una realidad que la asociación ya ha expuesto ante el Parlamento Europeo (2018) y el Congreso de los Diputados (2021).

Para conmemorar el día internacional, el frontis del Parlamento de Canarias se tiñó de azul en la noche de este viernes, lo mismo que hará la sede del Cabildo de Gran Canaria este sábado.

"Es un día histórico, ya que envolver del color del agua la sede del Parlamento, convierte a Canarias pionera en España y en Europa en visibilizar la que representa la tercera causa de muerte no intencional en el planeta", ha expresado el periodista experto divulgador en prevención de ahogamientos y presidente de 'Canarias, 1500 Km de Costa' Chano Quintana, además impulsor de esta iniciativa azul.

Quintana explica que "el ahogamiento es la primera causa de muerte por accidente en Canarias, superando ampliamente a los fallecidos en accidentes de tráfico, una realidad que se debe cambiar promoviendo la cultura de la prevención y la seguridad acuática, junto a la educación, información y sensibilización pública".

El divulgador agradece la "constructiva complicidad de la presidenta del Parlamento canario, de los componentes de la Mesa representada por la totalidad de formaciones y de todos los diputados que conforman la Cámara" por las "víctimas de sumersión, por sus familias y por la necesidad de un mayor compromiso de las instituciones públicas estatales, regionales y locales para, entre todos, reducir el volumen de dolor, impotencia y sufrimiento que se desencadena cuando un ser querido pierde la vida ahogado".