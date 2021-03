Canarias registra ocho fallecidos por ahogamiento en los dos primeros meses de 2021

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado ocho fallecidos por ahogamiento en los dos primeros meses de 2021, lo que supone cuatro menos que en el mismo periodo del pasado año cuando perdieron la vida 12 bañistas.

Al respecto, se expone que la "inmensa mayoría" de estas personas se habían introducido en el agua cuando ondeaba la bandera roja o las condiciones del mar eran adversas, según datos contabilizados por la plataforma 'Canarias, 1500 Km de Costa', promotora de la primera campaña audiovisual de la UE para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático, iniciativa de interés público auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, colaboradora oficial de ADEAC- Bandera Azul España y con el apoyo del Gobierno canario y la Concejalía de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria.

Así, en lo que se refiere a los fallecidos, el 37 por ciento era adulto, mientras que el 25 por ciento tenía más de 60 años de edad. Por islas, Tenerife registró cuatro muertos, mientras que Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro un óbito cada una.

De este modo, las playas continúan siendo el entorno con más siniestralidad con resultado fatal, en concreto en el 50 por ciento de los casos, seguido de puertos y zonas de costa (40%) y piscinas naturales (10%).

Además, el horario de tarde es cuando se produce el 62 por ciento de los ahogamientos mortales, a diferencia del 25 por ciento que registra la mañana. Por actividad, el 63 por ciento de los fallecidos eran bañistas, el 12 por ciento submarinistas y el 25 por ciento corresponden al apartado otros.

Por otro lado, añaden que a los ocho fallecimientos registrados, se suman 17 personas que resultaron heridas con lesiones que van desde el carácter leve a crítico, así como siete rescates de accidentados que resultaron indemnes.

La plataforma recuerda que el accidente acuático sigue siendo la primera causa de muerte no intencional el archipiélago, ya que matiza que supera a las registradas en el ámbito de la seguridad vial. Además, añade que la causa principal que origina un accidente en el medio acuático "es la imprudencia" que, por lo general, se traduce en no hacer caso a la bandera roja, acudir a playas sin vigilancia y verse inmerso, así como no saber cómo actuar en una corriente de retorno.

Por ello, desde la plataforma se incide en la necesidad de implementar la cultura de la prevención y la seguridad acuática, tanto entre la población local como foránea, a través de la celebración de charlas y conferencias, unido a la difusión de los 16 spots que conforman la campaña audiovisual, grabada en seis idiomas y que se emite en más de medio centenar de hoteles de cinco países y en universidades de países latinoamericanos.