Canarias registra tres terremotos de baja magnitud en la última madrugada, según el IGN - IGN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado en las últimas horas tres terremotos de baja magnitud, 1.6, 1.5, 1.9 mbLg, respectivamente, entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional en el registro que mantiene de los últimos diez días.

Los sismos fueron registrados a diferentes horas de la madrugada de este sábado, entre las 00.48 horas, 02.18 y 03.49 horas, entre los 7 y 9 kilómetros de profundidad.

En los últimos 10 días, según este registro, se han detectado casi 40 terremotos de baja magnitud en distintos puntos del Canarias, no superiores a los 2,4 mbLg.

SISTEMA DE VIGILANCIA VOLCÁNICO

En una entrevista concedida a Europa Press, en septiembre de 2025, Ithaiza Domínguez recalcaba en la "variedad y precisión" de los sistemas de vigilancia en las islas, que actualmente cuentan con una "sensibilidad muy alta y de capacidad".

Así, afirmó, en ocasiones se comunican a la población pequeños terremotos que se han dado a lugar y, en principio, entran dentro de "lo esperable" en un sistema volcánico.

"Lo que, en cambio, no es esperable, y que podría preocuparnos, es una intrusión en la que se generaran cientos de terremotos en muy poco tiempo, que estos sean de magnitud elevada y que viéramos una deformación en el terreno rápida. Todos estos indicadores serían los ingredientes que empezarían a generar una alerta... Y eso, ahora mismo, no lo vemos", precisó sobre los avisos de un proceso eruptivo.