Canarias sella un frente común, sin Vox, para defender la reforma migratoria en la Conferencia de Presidentes

Franquis (PSOE) pide a Clavijo que deje de proteger a Domínguez y el PP critica la "intransigencia" socialista para aceptar sus demandas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha captado este lunes el apoyo de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, de los cabildos y los ayuntamientos y las ONG para defender en la Conferencia de Presidentes de este viernes la reforma de la ley de extranjería y hacer obligatoria la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas.

En una breve declaración a la salida de la reunión del 'Pacto Migratorio Canario' se ha mostrado satisfecho de que las islas lleven "una sola voz" a la cumbre aunque haya "legítimas diferencias" entre los partidos políticos "porque se tienen distintas ópticas".

"Es el modo canario de hacer las cosas, yo lo quiero agradecer", ha señalado, valorando que Canarias tenga una posición única "ante la situación de soledad y desamparo" en la que se encuentra "para reivindicar la atención y el interés superior del menor y de esas personas que huyen del hambre y de la muerte".

Según Clavijo, la acción "coordinada" de todas las administraciones públicas para poder abordar el reto migratorio es motivo "de orgullo, de muchísimo ánimo y de muchísima energía". "Solo quería darles las gracias a todas y a todos por la tremenda generosidad con la que están abordando este asunto", ha agregado.

El documento ratificado este lunes reivindica "una vez más, la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores y, además, que se impulse una hoja de ruta que contemple todas las dimensiones de la crisis migratoria con una política de Estado que implique a todas las administraciones".

Así, los firmantes han insistido en que "las islas no pueden más y necesitan de la solidaridad real y efectiva del resto de comunidades autónomas para dar la mejor respuesta posible".

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha prometido que se partido va a "seguir trabajando" por el acuerdo pese al "bloqueo" generado por el PP en el último año y su "doble discurso" entre lo que defiende en Canarias y lo que "se vota en Madrid".

Ha cuestionado el "discurso bronco" y el "maltrato" a las islas en la reunión del pasado jueves y que Clavijo "haya estado desaparecido durante cuatro días" sin explicar el resultado de la reunión y más preocupado por "seguir amparando y protegiendo a su socio".

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha defendido la "voluntad inequívoca" de su grupo de llegar a un acuerdo pese al "desasosiego" de la última reunión en la que "se demostró una vez más esa intransigencia" del PSOE y el Gobierno, que no puso "ninguna solución" sobre la mesa.

Así, cree que los socialistas tienen el viernes "otra oportunidad" para apoyar las medidas que ha planteado el PP como garantizar la financiación, desplegar el Frontex o solicitar ayuda a la UE.

"Son medidas totalmente aceptables y, sobre todo, necesarias para poder afrontar esta crisis migratoria", ha comentado.

NB-BC: "POCAS ESPERANZAS"

El portavoz de NC-BC, Luis Campos, ha dicho que su grupo no va a rendirse "cueste lo que cueste" para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería pero no ha obviado las "responsabilidades" que tienen algunos partidos, caso del PP, en el bloqueo político actual.

"Tenemos pocas esperanzas de que realmente en esa reunión se consiga el objetivo, pero no vamos a desistir", ha indicado.

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha dicho que el PP "no ha estado a la altura" en la última reunión celebrada el pasado jueves, algo que desde CC remarcan "alto y claro" pero al mismo tiempo ha incidido en que no "tiran la toalla".

Ha defendido la "hoja de ruta" alcanzada este lunes y ve la Conferencia de Presidentes como "un lugar de esperanza" para alcanzar un acuerdo y no descarta "un plan B" a partir del viernes si no se logra ningún avance.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha dicho que las dificultades para reformar un artículo "tan sencillo" de la ley de extranjería demuestra que a los partidos estatales "no les importa Canarias" y utilizan la crisis migratoria con "fines partidistas".

CURBELO (ASG) CONSTATA EL "FRACASO" DE LA POLÍTICA

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha reconocido el "fracaso" de la solidaridad y la política para buscar una solución a la distribución de menores migrantes por lo que ha pedido una "reflexión" dado que queda mucho legislatura.

"Espero que haya un cambio porque en todo este tiempo lo único que ha habido es problemas, problemas para modificar el artículo 35 de la ley y problemas para todas las cosas", ha señalado, abriendo la puerta a diseñar un "escenario dos" si el viernes no se logra ningún acuerdo.

En ese sentido ha propuesto un "plan de trabajo" para atender a los menores migrantes con más "implicación" de la UE y mejor protección de las fronteras.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que ha hablado en representación de la Fecai, ha apuntado que aún hay una "oportunidad" para reformar la ley de extranjería dado el gran apoyo alcanzado este lunes.

"Hay un absoluto abandono, han dejado sola a Canarias, han querido levantar un muro con la justificación de tirarse los trastos a la cabeza las distintas fuerzas políticas y tenemos que decir que ya está bien de extorsiones y hay que dar una respuesta a Canarias", ha indicado.

Dávila ha rechazado que se utilice la migración "como un arma arrojadiza para hacer política" y ha reivindicado "política de altura" por parte del Gobierno central y el resto de las comunidades autónomas.

Ana Dorta, vicepresidenta segunda de la Fecam, ha apoyado la modificación de la ley de extranjería "sin desfallecer ni un minuto" porque los municipios de las islas ya no pueden más y la situación es "insostenible".

"Canarias no puede permanecer sola ante una situación tan dramática como la que está padeciendo, y nos van a tener en primera línea, porque toda la gente que llega y lamentablemente la que no llega a Canarias necesita una respuesta así como los que vivimos aquí ya", ha indicado, subrayando también que no evalúan las "confrontaciones" entre unos partidos u otros.