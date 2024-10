Canarias se sitúa como la región con mayor absentismo por bajas médicas en el segundo trimestre

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias registró en el segundo trimestre un nivel de absentismo laboral del 8,3% (integrando tanto las bajas por incapacidad temporal como el resto de motivos), lo que sitúa al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con los mayores niveles de absentismo, solo superada por País Vasco (8,6%). En el caso del absentismo debido a bajas médicas, la comunidad más afectada fue Canarias, que cuenta con el mayor nivel de absentismo por IT (7,2%).

A nivel nacional, más de 1,4 millones de personas de media no acudieron a su puesto de trabajo cada día del segundo trimestre, de las que 1,13 millones se encontraban de baja médica, mientras que casi 308.000 no justificaron su ausencia, el equivalente al 21,4% del total de personas que no fueron a trabajar.

Así lo refleja un informe de Randstad publicado este jueves, que sitúa la tasa de absentismo laboral del segundo trimestre en el 6,6% de las horas pactadas, lo que representa una décima más respecto al 6,5% del cierre de 2023.

En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del segundo trimestre fue del 5,2%, dos décimas superior a la registrada a finales del año pasado, según constata el informe de Randstad, que se apoya en datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"El absentismo en el mercado laboral español se mantiene en niveles elevados y no conseguimos una reducción sostenida del mismo, algo que consideramos muy grave, porque eleva los costes de las empresas y acaba reduciendo su competitividad", ha denunciado Valentín Bote, director de Randstad Research, el servicio de estudios de Randstad.

Por sectores, la industria concentró en el segundo trimestre el mayor nivel de absentismo, con el 7,1% del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con una tasa del 6,7%, y de la construcción, con un 5,2%.

Según Randstad, el análisis por actividades muestra importantes diferencias. Así, los sectores que presentan un mayor absentismo son las actividades de juegos de azar (11,3%), la industria del tabaco (11,3%), las actividades postales y correos (11,1%) y los servicios a edificios y actividades de jardinería (11%).

Por el contrario, los sectores con menor absentismo son las actividades relacionadas con el empleo (2,5%), las actividades jurídicas y de contabilidad (3,3%), los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (3,5%), las actividades inmobiliarias (3,5%) y la edición (3,5%).

PAÍS VASCO, LA COMUNIDAD CON MÁS ABSENTISMO LABORAL

Por comunidades autónomas, País Vasco fue la que registró en el segundo trimestre una tasa de absentismo más elevada, con un total del 8,6% de las horas pactadas, seguida de Canarias (8,3%), Galicia (7,8%) y Asturias (7,8%).

Los menores niveles de absentismo se dieron en Baleares (5,1%), Comunidad de Madrid (5,7%), Andalucía (6,2%) y Comunidad Valenciana (6,2%).