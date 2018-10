Canarias se solidariza con Andalucía en el reclamo de responsabilidad compartida en la acogida de menores inmigrantes

Publicado 16/08/2018 12:54:20 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha mostrado este jueves la solidaridad del archipiélago con Andalucía en el reclamo de responsabilidad compartida y de recursos ante la llega de menores inmigrantes.

En este sentido, Valido ha manifestado que Canarias ha mostrado su solidaridad con Andalucía porque en el archipiélago se ha vivido la situación, a lo que agregó que además se puede volver a vivir "en cualquier momento".

La Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno central la necesidad de que exista responsabilidad compartida entre todas las regiones y más recursos económicos para atender a las personas que llegan a las costas de España, de las que gran parte están recayendo actualmente en la comunidad andaluza.

Por ello, Valido indicó, en declaraciones a los medios, que Canarias que es también una comunidad receptora de inmigrantes está "totalmente de acuerdo" con Andalucía en cuanto a la necesidad de que exista un convenio interadministrativo para que se produzca "de manera sistemática" la redistribución al resto de regiones con el fin de que "no se produzca un colapso".

En relación con ello se refirió igualmente a la necesidad de contar con los fondos que hay para que las comunidades receptoras puedan atender a las personas que llegan pero que "no todas" han recibido, como aseguró es el caso de Canarias.

Por otro lado, al ser cuestionada por la posibilidad de que Canarias acoja a una parte de los inmigrantes llegados en 'Aquarius', la consejera se remitió a las declaraciones que el presidente canario, Fernando Clavijo, realizó este miércoles y en las que aseguró que la comunidad está "dispuesta a colaborar".

Al respecto, Valido puntualizó que "no" se puede hablar de número de plazas, ya que si bien afirmó que existen administraciones que han mostrado su predisposición, también reconoció que hasta que no asignan el número de personas, no pueden buscar el lugar donde acogerlas.

En colación con ello, el presidente en funciones del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo Brito, indicó que en la isla existen dos centros de acogida de refugiados pero admitió que los "dos están a tope" aunque, dijo, "obviamente hay una responsabilidad política".