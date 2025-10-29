Canarias se suma al TSJC y solicita a Justicia garantizar la remisión encriptada de los atestados telemáticos

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Leonor Ferrer - CONSEJERÍA CANARIA DE JUSTICIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario solicitará de forma urgente al Ministerio de Justicia que garantice la remisión encriptada de los atestados telemáticos realizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los órganos judiciales.

De esta forma, según ha informado la Consejería regional de Justicia en nota de prensa, se da respuesta y se adhiere a la petición formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que solicita que adopte "con carácter prioritario y urgente las medidas necesarias para implantar sistemas de transmisión telemática mediante cifrado de extremo a extremo".

La Dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias ha señalado que "se suma a la preocupación por la limitación técnica" para proteger los ficheros, al tiempo que explica que la misma "deriva exclusivamente de la falta" de adaptación tecnológica de la plataforma estatal LexNET, dependiente del Ministerio de Justicia, y "única vía habilitada legalmente" para la presentación telemática de atestados y diligencias ampliatorias en Canarias.

Canarias, puntualiza, cuenta con los medios tecnológicos "necesarios para recibir documentación cifrada" una vez LexNET "esté preparado y habilitado" por el Ministerio de Justicia, al ser "el competente en el desarrollo de la plataforma".

En cuanto al sistema de gestión procesal Atlante Web, utilizado en la Comunidad Autónoma de Canarias, aseguran que "dispone de capacidad técnica" para recibir documentación cifrada y garantizar su "adecuada incorporación" al procedimiento judicial, con "pleno respeto a la seguridad e integridad" de la información.

Sin embargo, inciden en que mientras la plataforma LexNET del Ministerio de Justicia "no permita el envío cifrado en origen por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esta funcionalidad no" puede activarse operativamente en Canarias "ni en ninguna otra" comunidad autónoma.

La documentación remitida actualmente a través de LexNET viaja bajo los mecanismos que garantizan la seguridad e integridad de la documentación remitida a través de la propia plataforma estatal, si bien matizan que "a fecha de hoy no admite" la transmisión de archivos cifrados por el remitente que "requieran clave" de acceso en destino.

"Esta posibilidad solo será viable cuando el Ministerio de Justicia modifique e implemente las capacidades técnicas necesarias en LexNET para admitir documentos cifrados de extremo a extremo", insiste.