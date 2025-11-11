Canarias suspende clases en las islas occidentales en la tarde de este miércoles por el paso de la borrasca 'Claudia'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha anunciado este martes la suspensión de clases en el turno de tarde en las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro debido al paso de la borrasca 'Claudia' por el archipiélago, que ha obligado al Ejecutivo a activar la alerta por vientos y lluvia.

En el caso concreto de La Palma, la suspensión se iniciará a las 13.30 horas mientras que en Tenerife, El Hierro y La Gomera, deberá estar finalizada la actividad lectiva antes de las 15.00 horas.

La Consejería también recomienda la suspensión de las actividades complementarias y extraescolares y avanza que las medidas para la jornada del jueves se estudiarán este miércoles en una nueva reunión con la Dirección General de Emergencias y Protección Civil a las 11.00 horas.