'Canarias Tiene un Límite' rechaza la ampliación de los aeropuertos y avisa de que aumentará la masificación turística

Archivo - Varias personas protestan durante una manifestación contra el modelo turístico, a 20 de abril de 2024, en Puerto del Rosario, Fuerteventura, Canarias (España). Las ocho islas canarias se unen hoy para protestar contra la masificación turística. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Canarias Tiene un Límite' rechaza la ampliación de los aeropuertos acordada por Aena y el Gobierno central con una inversión de más de 1.800 millones y avanza que presentará "batalla" legal y social porque se va a incrementar la masificación turística en el archipiélago.

"El plan de Aena se presenta como una mejora de todos los aeropuertos de las islas, pero en realidad esconde un aumento de la operatividad, de vuelos y de plazas, se trata de una actuación estratégica para seguir alimentando un modelo de crecimiento infinito que las islas hace tiempo ya no pueden sostener", expone en una nota.

Así, indica que las mejoras en las terminales "tienen el claro objetivo de aumentar el número de vuelos y pasajeros" pues "no hace falta ampliar una pista", basta con que los mostradores de facturación, los filtros de seguridad y las cintas de equipajes "sean más numerosas".

En ese sentido, señala que "en un contexto de absoluta masificación turística en todas las islas, con la vivienda inaccesible para la población canaria, los recursos hídricos al límite y el territorio sobreexplotado, no se sostiene ninguna ampliación que sin lugar a dudas traerá más turistas a las islas que consumirán todavía más suelo, agua y masificarán todavía más las carreteras y la sanidad".

Para los ecologistas, "ampliar un aeropuerto es la primera ficha de un sistema que después exige más plazas hoteleras, más coches de alquiler, más carreteras, más consumo de agua y energía, y más presión sobre un territorio que ya ha dado señales claras de agotamiento, Canarias no soporta más presión".

Por ello indican que el archipiélago "necesita un límite real al crecimiento, y ese límite empieza por decir no a la ampliación de sus puertas de entrada".