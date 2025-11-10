Canarias tilda de "trampa" sacar a los menores asilados del listado de la CCAA pero mantenerlos en las islas

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha tildado de "trampa" que el Estado saque a los menores migrantes con derecho a asilo del listado de los que están en los centros de tutela autonómica pero que, al mismo tiempo, los mantenga en dispositivos de gestión nacional en las islas.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes, ha añadido que no es solamente un problema de la cantidad de niños que hay en los centros de menores, sino también de los derechos que les asisten.

"También es un problema de saturación a la hora de poder garantizar un proyecto de integración social a esos menores y, por lo tanto, sacar a los menores del listado de los de Canarias para cumplir con el Tribunal Supremo (TS) pero no sacarlos del archipiélago para mí, personalmente, es hacer trampas", expuso Cabello.

Aquí, hizo especial hincapié en que es "hacer trampas" a cómo se está dando cumplimiento a una instrucción "clara" del TS "que obliga al Estado a descomprimir la situación de hacinamiento que hay en Canarias".

"E insisto --continuó-- la situación de hacinamiento ya no sólo en los centros de menores sino en el conjunto de la ciudadanía de Canarias. No podemos seguir en solitario abordando este asunto".

CUMPLIR CON LA LEY DE EXTRANJERÍA

Aquí, Cabello recordó que en la actualidad hay una ley, la Ley de Extranjería, que hay que cumplir para que empiece esa distribución de menores [en referencia no sólo a los menores asilados, sino al conjunto de menores migrantes que hay en las islas] hacia el conjunto de las comunidades autónomas.

Con todo, el portavoz opinó que "parece" que esta semana ha sido la "primera" en la que el Estado se ha "puesto las pilas" y ha aumentado el ritmo de las derivaciones. "Lo parece porque hasta ahora lo que se estaba haciendo era ofrecer un número de plazas que había en el conjunto de la península", apuntó.

Además, indicó que esta semana se abrirá en la Casa del Mar de Las Palmas de Gran Canaria un nuevo centro de menores dependientes del Estado para 15 niños, que "se ha incrementado el número de menores que hay en el 'Canarias 50' y que a lo largo de esta semana parece que van a llegar a 300 menores en ese dispositivo".

"Entonces, ¿se está cumpliendo con Canarias? Vamos a decir que se está cumpliendo con el TS pero no se están terminando de sacar de Canarias, y esa es la realidad de lo que está sucediendo", concluyó.