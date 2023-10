Canarias trasladará al Gobierno una propuesta de ley para derivar menores migrantes a otras CCAA

Archivo - Menores migrantes no acompañados trasladados en guagua tras el cierre del campamento juvenil de La Esperanza

Archivo - Menores migrantes no acompañados trasladados en guagua tras el cierre del campamento juvenil de La Esperanza - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este miércoles que ha dado orden a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para que elaboren un texto normativo, con rango de ley, para trasladarlo al Gobierno central acerca de la derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados.

En una rueda de prensa para hacer un balance de los primeros cien días de gobierno acompañado por el vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), ha comentado que no es competencia del Ejecutivo pero sí es una "obligación moral" por dar la mejor respuesta a los más de 4.000 menores que tiene la comunidad autónoma bajo su tutela.

Clavijo ha indicado que tienen informes jurídicos favorables a que los menores migrantes no acompañados no son competencia de las comunidades autónomas pese a que así lo recoge la 'ley de menor', que se aprobó para casos "excepcionales", pero ha señalado que no quieren abrir una "batalla" legal porque están en juego los derechos de las niñas y los niños.

Ha apuntado que los menores no pueden ser tratados como una "mercancía" --"esto no funciona así"-- y por ello van a elaborar un texto donde se fijen unos criterios de reparto que pueden estar basados, por ejemplo, en indicadores de territorio, población o renta per capita.

El presidente ha destacado que en la legislatura pasada se habló de dejar a un lado la solidaridad en la distribución pero "no se hizo nada" y ahora entiende que algunas comunidades puedan estar molestas por la falta de información del Gobierno central.

Clavijo espera que las derivaciones no se paren en los 396 menores ya comprometidos porque "sería el chocolate del loro" y ha vuelto a insistir en la situación "insostenible" que padece la isla de El Hierro ante la continua de llegada de cayucos.

Ha indicado que los recursos de menores "están al límite" en el archipiélago pese a abrir 18 nuevos gracias a la declaración de emergencia migratoria y ha afirmado que no están "satisfechos" con la respuesta del Gobierno central, con una ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que "sigue sin aparecer" o el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, diciendo que las rutas migratorias a España han mejorado.

El presidente canario sí ha destacado la predisposición del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que se ha trasladado hasta El Hierro para ver de primera mano las condiciones de acogida y se ha podido garantizar una subvención de 50 millones para costear los gastos.

Clavijo ha destacado la apertura de un punto médico a pie de muelle en La Restinga y el trabajo que se ha iniciado con la Fiscalía para poder acelerar en las pruebas que determinen la edad de los presuntos menores.