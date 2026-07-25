Los canarios se abonan al "última hora" y diseñan su agosto vacacional: América, viajes entre islas y Cantábrico

Archivo - Avión en una pista en un aeropuerto - ASHOTEL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los canarios han optado este año por apurar hasta el mercado de "última hora" debido a la incertidumbre geopolítica derivada de la guerra en Oriente Medio en un contexto de precios altos, tanto en vuelos como en alojamientos, pero que mantiene cifras de los años precedentes.

"Con respecto a 2024 y 2025, que la venta anticipada era el pensamiento de todos los canarios, este año no, este año se ha ido concentrando todo a última hora, ha sido la reina", resume para Europa Press Francesco Delli-Paoli, gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores (ACAVyT).

En ese sentido ha comentado que el año pasado, por ejemplo, desde enero y febrero los paquetes de los grandes viajes ya estaban "cerrados" y este año ha habido "mucha consulta" y 'paquete bloqueado' pero sin gasto.

Delli-Paoli ha admitido que "se acaba el viento de cola" de la era post pandémica ya que era "insostenible" mantener crecimientos de dos dígitos cada verano pero se ha mostrado satisfecho de que se mantengan las cifras. "Es un éxito", ha comentado.

De hecho ha comentado que los altos precios de la temporada de verano no han "echado para atrás" al canario, que mantiene su presupuesto anual para las vacaciones por lo que el dinero "va a seguir fluyendo" más allá de que se pensara "ir a Thailandia y se acabe en Praga".

Ante el "apagón total" que hubo en el mercado asiático tras la guerra en Irán y el cierto "temor" que se mantiene entre algunas familias canarias, se ha optado por 'cruzar el charco' y mirar al mercado americano, donde se mantiene "el tirón" de Estados Unidos y el Caribe --donde los mayoristas hacen ofertas de última hora-- y despunta con fuerza Colombia, junto a otros mercados clásicos como Perú y la Patagonia.

A diferencia de Asia, donde salvo en Thailandia el cambio de moneda es a favor de los europeos, en Sudamérica el coste del viaje en general es más asequible.

En el caso de África, aún se obtienen algunos paquetes interesantes del segmento de naturaleza, especialmente en la zona de Gambia y Senegal, si bien el 'rey del mercado' es Marruecos, aunque ahora más a la baja desde que Binter ha dejado de volar directo a Marrakech --vuela a otros destinos del país norteafricano--.

"Es raro el grupo de amigos o incluso familia canaria que en algún momento no haya ido a Marruecos, este, junto con Madeira, históricamente ha sido uno de los destinos internacionales más demandados", ha indicado, asumiendo que Ryanair es ahora la aerolínea hegemónica con Marrakech y escapa más del radar de las agencias de viajes.

LOS VIAJES EN EL ARCHIPIÉLAGO, MEJOR EN BARCO

Como siempre, los viajes entre islas siguen con fuerte demanda y con un elemento común, el barco que permite llevar el coche y por lo tanto, supone un ahorro en el destino porque "compensa un poco" los altos precios de los hoteles en el archipiélago.

En el caso del mercado peninsular sigue "imparable" la demanda por la costa cantábrica, desde Galicia a País Vasco, por su cóctel de buenas temperaturas, paisaje y gastronomía. "Siempre está en el top, pero incluso en invierno", ha detallado, favorecido por la buena accesibilidad de la red regional de Binter.

El gerente de ACAVyT resalta también Cádiz, que se ha consolidado como destino de referencia en el sur peninsular.

En cuanto al mercado europeo, sigue el "despunte" de destinos de la Europa Oriental como Albania, Croacia, Eslovenia o Tallín por lo apuesta de los grandes mayoristas --Rusia sigue de "apagón total" desde la guerra de Ucrania-- si bien "la joya de la corona" siguen siendo destinos clásicos como Italia, Reino Unido o París y el eje Praga-Budapest-Viena.