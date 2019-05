Cardona abordará la situación de las tasas del Puerto de Las Palmas pero pide separar el debate de la coyuntura actual

Publicado 09/05/2019 16:25:04 CET

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Juan José Cardona, ha anunciado que abordará con la comunidad portuaria la situación de las tasas en el Puerto de La Luz aunque ha pedido que el debate se separe de la coyuntura actual, según ha manifestado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración de este jueves.

"Mi intención es acometer con carácter inmediato, sobre todo cuando presentemos las cifras de 2018, una ronda de reuniones con las distintas patronales para consensuar una posición sobre cuál debe ser la línea estratégica a seguir por el Puerto de Las Palmas en materia de tasas", dijo.

En este sentido, hizo especial hincapié en la importancia de que esta revisión de las tasas se haga "fuera" de la coyuntura actual porque "no se trata de que como consecuencia de la bajada de los contenedores o del bunkering se nos haya ocurrido plantear una bajada".

"No --insistió--, porque no es la causa que está ocasionando dichas bajadas, lo que no significa que en paralelo no debamos tener con los operadores un debate sosegado fuera de esta coyuntura sobre qué línea debemos seguir en esta materia".

Cardona observó que los ingresos del Puerto se reciben "única y exclusivamente" de los ingresos que se perciben vía tasas, situación que hace que si se bajan haya menos ingresos, que se traduce en tener menos dinero para hacer obras.

Además, explicó que la APLP no recibe ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE), salvo el Fondo de Compensación Interportuaria y los proyectos que puedan realizarse en un momento dado financiados por la Unión Europea.

Por lo tanto, el presidente reiteró que está dispuesto a analizar la situación de las tasas pero que no debe ser una consecuencia de la situación actual. "Le estaríamos haciendo un flaco favor al Puerto si ahora como consecuencia de una caída coyuntural ponemos el debate de las tasas sobre la mesa como si hubiera una relación de causa-efecto", expresó.