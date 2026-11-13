Cáritas atiende a 186 personas por alcoholismo en Tenerife y constata que el consumo se inicia a partir de 14 años

Archivo - Grupo de personas brindando. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Drago, una Unidad de Atención a los Trastornos relacionados con el Consumo de Alcohol de Cáritas Diocesana de Tenerife --e integrada en la Red de Drogodependencias del Gobierno de Canarias-- ha asistido en lo que va de año a 97 familias y un total de 186 personas con esta patología adictiva.

Dicho proyecto, que cumple 28 años desde su puesta en marcha, se centra en la Desintoxicación, Deshabituación y Rehabilitación Alcohólica de los pacientes.

El perfil y la problemática que presenta este trastorno han ido cambiando a lo largo de los últimos años, como así se constata en el informe publicado con motivo de la celebración, este domingo, del Día Mundial Sin Alcohol.

Respecto a los últimos años, en el informe se constata cómo ha ido aumentando la demanda de pacientes que se acercan al proyecto, solicitando ayuda y tratamiento, que se suman a numerosas acciones de sensibilización que se ofrecen periódicamente a las familias, profesionales y otros agentes sobre el trastorno por consumo de alcohol.

La mayoría de las personas que acuden al programa son hombres, en un porcentaje del 60%.

No obstante, en los últimos años ha aumentado significativamente la cifra de mujeres atendidas, hasta el punto de que en lo que va de año el porcentaje ronda el 40%, recoge una nota de Cáritas.

Esto puede venir motivado, a juicio de la organización, porque a las mujeres cada vez les cuesta menos pedir ayuda, rompiendo así con el sentimiento de culpabilidad que arrastran por el hecho de tener esta enfermedad y ser mujer, en una sociedad a la que todavía le cuesta aceptar esta adicción en el colectivo femenino.

Respecto a la edad, los hombres atendidos suelen tener la mayoría entre 56 y 65 años (un 34% del total), mientras que las mujeres que llegan al proyecto suelen ser más jóvenes, entre 46 y 55 años (un 35,2%).

Sin embargo, según explican las técnicas de Drago, el 53% de las pacientes empezaron a consumir alcohol entre los 14 y 16 años, siendo los 15 años la edad que predomina en los hombres (22,2%) y los 16 años en las mujeres (23,5%).

En cuanto a la situación laboral, algo más de la mitad de los pacientes se encuentran inactivos laboralmente (50,6%), ya sea porque están desempleados (24,7%), porque están jubilados o tienen algún tipo de discapacidad invalidante (25,9%).

De hecho, tener mucho tiempo libre y no saberlo ocupar saludablemente aumenta el riesgo de una adicción.

De igual modo, solo el 58% (24,7% mujeres y 33,3% hombres) de las personas que acuden al proyecto tiene la suerte de contar con el apoyo de un familiar o amigos.

Además, el porcentaje de pacientes que se encuentran en exclusión social es del 18% (6% mujeres y 12% hombres).

"Desgraciadamente, son muchos más lo que se encuentran en esta situación de extrema vulnerabilidad sin pedir ayuda, lo vemos en nuestras calles y plazas, por ello es mucho más complicado dejar de beber en estas condiciones", subrayan desde Drago.

El informe recuerda que el 53,7% de los pacientes presenta un familiar de primer rango alcohólico con trastornos por consumo de alcohol, lo que provoca que exista una mayor vulnerabilidad a desarrollar la enfermedad en pacientes con familiares alcohólicos.

En cuanto a la otra droga consumida con más frecuencia se encuentra el tabaco, con un 45,6%, seguido de la cocaína, con un 14,2%. Sin embargo, hay un 26,5% de personas atendidas que no consumen otras sustancias.

Los pacientes que acuden al programa presentan Patología Dual, concretamente un 51% (32% mujeres y 19% hombres).

Dentro de este grupo, destaca el elevado número de mujeres que conviven con ambas enfermedades, a las que hay que añadir otras muchas responsabilidades.

PATOLOGÍA DUAL

De esta Patología Dual, los trastornos psiquiátricos que destacan son el trastorno afectivo (34%), seguido de los trastornos de ansiedad (22,5%) y los trastornos por uso de sustancias (16%).

En cuanto a los problemas de salud de tipo orgánico, la patología digestiva es la más frecuente, y dentro de esta, con un 23,5%, las patologías hepáticas e intestinal, con un 14,8%.

Los recursos que con más frecuencia derivan pacientes al proyecto Drago son los servicios sanitarios, con un 31,5%, seguido de la familia, con un 21%, y los servicios legales, con un 14,2%

El informe refleja que del total de personas atendidas en lo que va de año, casi la mitad (43%) logró el alta terapéutica, mientras que un 42% continúa en tratamiento.

Uno de estos casos de recuperación es el de Andrés, quien confiesa que durante muchos años su vida "se redujo a una sola obsesión, la siguiente copa".

"Despertar con el peso insoportable de la culpa, el remordimiento y la neblina mental. En esta etapa las promesas se rompían antes de que terminara el día, hoy no tomo, esta es la última, yo lo controlo. Llegué a tocar fondo en la soledad más absoluta, dándome cuenta de que la bebida ya no apagaba el dolor, porque la bebida era el dolor", insiste.

Para este paciente de Drago, "el cambio fue admitir la derrota ante el espejo, y por primera vez, pronunciar la palabra más difícil de todas, ayuda, la sobriedad no borró los problemas mágicamente, pero me devolvió las herramientas para enfrentarlos".

Después de todo el proceso y el tratamiento, Andrés reconoce que "lo más valioso del después ha sido la reconstrucción de la confianza, mirar a los ojos" a su familia y amigos, sabiendo que su palabra "hoy sí tiene valor".

"He vuelto a nacer, y esta vez, elijo estar completamente presente para vivir mi propia vida", comentó.