Carlos Alonso inicia reuniones formales con PP y Cs y espera cerrar un acuerdo antes de su toma de posesión

Publicado 05/06/2019 12:25:25 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife en funciones, Carlos Alonso, ha anunciado que antes de que acabe la semana mantendrá una reunión "formal" con el Partido Popular y Ciudadanos para intentar cerrar un pacto de gobierno "estable" que espera pueda estar firmado antes del próximo 21 de junio, día en el que tomará posesión tras haber ganado las elecciones al Cabildo.

Carlos Alonso indicó en rueda de prensa que ya ha mantenido contactos con ambos partidos y señaló que a partir de ahora toca trabajar en el ámbito programático, donde no ve "discrepancias importantes", y después en una estructura de gobierno "sensata" que permita al Cabildo funcionar "mejor".

Alonso espera que el acuerdo se pueda resolver "rápido", toda vez que PP y Cs ya han nombrado a sus comités de negociación, y si bien el Cabildo no tiene una fecha definitiva para que se cierre un pacto, sí le gustaría que éste se firme antes de la toma de posesión del día 21 porque a partir de esa fecha se entra en una mayor situación de interinidad.

Preguntado por la posibilidad de que Pedro Martín (PSOE) presente una moción de censura, Carlos Alonso dijo que está en su derecho pero advirtió que necesita obtener una mayoría absoluta para presentarla. "Es lógico que haga este tipo de pronunciamientos. No me veo a él no diciéndolo. Le ha costado aceptar los resultados y supongo que querrá generar esa alternativa que se ha configurado", valoró.

Sobre un hipotético apoyo del PP al PSOE, el candidato nacionalista quiso recordar que Coalición Canaria está intentando tomar la iniciativa para desarrollar un acuerdo entre partidos "moderados" que ponga a Tenerife "en el centro", y afirmó que hasta el momento no ha dicho "nada distinto" a lo que expresado en la campaña electoral, mientras "otros partidos [no sólo el Partido Popular] sí están en una posición un poco incoherente".

"Este tipo de comentarios o cuestiones son normales en esta época, pues algunos buscan ganar posición dentro de las negociaciones que se están abriendo", comentó Carlos Alonso, quien quiso dejar claro que cuando habla de buscar una mayoría centrada, a priori no descarta al PSOE, aunque es consciente de que este partido "se ha configurado como una alternativa" e intenta buscar otras mayorías.