El 'Carnaval Tradicional' se vive este sábado en la Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria con una actuación folclórica - TURISMO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria vivirá el 'Carnaval Tradicional' este sábado, 21 de febrero, a partir de las 11.00 horas, en la Plaza de España, con el objetivo de rescatar y poner en valor las manifestaciones más auténticas de la fiesta, las que evocan los bailes, músicas y ambientes populares que dieron origen al carnaval actual.

Este carnaval, promovido por Turismo LPA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, permitirá al público disfrutar de un recorrido por la cultura popular canaria a través de la música, el baile y la tradición que históricamente ha acompañado a las carnestolendas en la capital, según ha informado la Concejalía de Turismo en nota de prensa.

El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, indicó que el Carnaval contemporáneo, que celebra medio siglo de vida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, tiene unas "raíces ancladas en la tradición y la propia historia de la ciudad que hay que reconocer y celebrar".

En este marco, el espectáculo reunirá formaciones vinculadas al folclore y la música popular, entre ellas la AF Tamaima, la AF Herencia y la AF Parranda Tamaraceite-Los Ovejeros, agrupaciones que mantienen vivo el repertorio tradicional y el espíritu festivo de las parrandas y bailes de taifa.

En esta ocasión las agrupaciones folclóricas participantes acudirán ataviadas con vestimenta carnavalera inspirada en la de antaño, lo que contribuirá a recrear con mayor fidelidad la estética y el ambiente del carnaval tradicional.

Así la parte central del programa tendrá a La Orquestina Popular La Matiné, un proyecto musical que recrea el sonido de los bailes de sociedad y verbenas de mediados del siglo XX, con un repertorio que abarca valses, pasodobles, polcas, fox-trot y otros ritmos populares. Esta formación se caracteriza por recuperar la atmósfera de los antiguos bailes y fiestas, evocando la memoria colectiva y la tradición musical que acompañó las celebraciones de esos años.

Además en el baile habrá una piñata tradicional que servirá para amenizar la jornada y reforzar el carácter festivo, así como participativo del encuentro.

La cita pretende acercar a vecinos y visitantes a las raíces de una de las celebraciones "más importantes" de Las Palmas de Gran Canaria, reforzando el valor del patrimonio cultural y la tradición como "parte fundamental" de la experiencia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante la mañana el público podrá sumergirse en un ambiente festivo donde la música en directo, el vestuario tradicional y el carácter participativo de las agrupaciones recrearán la esencia del carnaval de antaño, una fiesta "cercana, popular y profundamente ligada a la identidad" cultural de Las Palmas de Gran Canaria.