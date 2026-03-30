Carreteras e infraestructuras, principales daños del paso de la borrasca 'Therese' por La Gomera

Las lluvias de la borrasca 'Therese' provocan un desprendimiento en la vía que conecta Erque y Erquito (La Gomera) - AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera y los ayuntamientos de la isla avanzan en la evaluación inicial de los daños ocasionados por el paso de la borrasca 'Therese', que deja un impacto en infraestructuras y servicios públicos de los seis municipios.

Así, se trabaja en un documento técnico que recoja de forma detallada las principales afecciones derivadas de este episodio meteorológico, caracterizado por intensas precipitaciones que llegaron a superar los 80 litros por metro cuadrado en apenas dos horas.

Los daños se concentran especialmente en la red viaria insular, donde la caída de taludes ha afectado a la seguridad y operatividad de numerosas carreteras.

Asimismo, se han registrado incidencias relevantes en infraestructuras hidráulicas, accesos, espacios públicos, centros educativos y otros servicios básicos en distintos puntos de la isla, recoge una nota del Gobierno.

Las intervenciones que plantea Vallehermoso son la reconstrucción del acceso a Erque y Erquito o la limpieza y reposición de diferentes vías mientras que en Hermigua los trabajos se centran, entre otros proyectos, en la estabilización de taludes en la CV-14 (El Rejo) y el saneamiento en distintas vías estratégicas.

En San Sebastián de La Gomera, las actuaciones más destacadas se localizan en el puente de la Avenida de Los Descubridores, la rehabilitación integral del paseo marítimo, o el acceso a Puntallana, entre otros y Valle Gran Rey demanda intervenciones con especial incidencia en la zona del litoral (Avenida Marítima entre La Playa y La Puntilla) y en cañadas y redes de riego.

En Alajeró, los proyectos están vinculados a infraestructuras viarias, redes de riego y caminos, mientras que en Agulo las tareas se destinan principalmente a la mejora de accesos rodados y la consolidación de taludes.

A ello se suman las diferentes actuaciones planteadas por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, que contemplan, entre otras, la limpieza integral de cauces, reconstrucción de muros de contención, reparación de aliviaderos, refuerzo de taludes en presas, reposición de tuberías, reparación de bombas y equipos, acequias, canales, y depósitos de riego, además de numerosas actuaciones en los seis municipios.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó la magnitud del impacto y ha apelado a la cooperación del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España para afrontar la recuperación.

Así, insistió en la importancia de articular mecanismos de financiación que permitan cofinanciar las actuaciones necesarias y restituir cuanto antes las infraestructuras dañadas, garantizando la seguridad de la ciudadanía.