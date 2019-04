Casado: "España ya no puede transferir ninguna competencia más a las comunidades autónomas"

Publicado 04/04/2019 11:45:12 CET

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha afirmado que España "ya no puede transferir ninguna competencia a las comunidades autónomas" puesto que, a su juicio, la situación "ya no se aguanta" y hay que "reforzar" el Estado.

Así lo ha puesto este jueves de manifiesto durante intervención ante los candidatos del PP de Gran Canaria donde agregó que estas palabras no son incompatibles con el hecho de que los populares estén a favor del Estado de las Autonomías.

"Pedro Sánchez ha pactado con el PNV más trasferencias y quiero decir algo muy claramente: España ya no puede transferir ninguna competencia a las comunidades autónomas. Esto ya no se aguanta, somos el país más descentralizado de nuestro entorno", aseveró.

Para Casado, no hay que reforzar a las autonomías, "sobre todo a las desleales", sino que lo que hay que hacer es "reforzar el Estado". "Hay que reforzar la nación --continuó-- y tener claro que es la Constitución la que consagra en el artículo 149 que tenemos la competencia para garantizar la igualdad y los derechos de los españoles".

De esta manera, el popular entendió que habrá que lanzar leyes de armonización, garantizar que la educación no se usa para "adoctrinar", que las fuerzas autonómicas policiales se utilizan para cumplir la ley y que los medios de comunicación públicos no se utilizan para hacer propaganda.

"Lo que tenemos que hacer --insistió-- es reforzar el Estado. No se puede transferir más", para recordar que el PP ya ha planteado que hay que sacar una ley de moratoria de transferencias, de tal manera que las CCAA "desleales" no puedan ejercer esta administración de competencias que emana del propio Estado.

Por su parte, el presidente del PP entendió que todo esto es compatible con estar a favor del Estado Autonómico. "El PP está a favor de las autonomías, pero lo que no puede ser es que para aprobar unos reales decretos en plena campaña electoral se cedan ahora más infraestructuras al PNV, se ceda la gestión de los subsidios por los ERE, se ceda que saliera la Guardia Civil de Navarra... ¿Pero estos qué es? No puede ser. No he visto un Gobierno más irresponsable que éste", concluyó.