Castilla pospone hasta después de las elecciones el estudio sobre la ecotasa en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha descartado este martes encargar un estudio sobre la implantación de la ecotasa turística en el archipiélago antes de las próximas elecciones autonómicas porque es un asunto "de gran trascendencia" que no se puede ver "influenciado" por la campaña.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria ha señalado que "debe hacerse el estudio" pero "de forma sosegada, con rigor" y teniendo en cuenta la "realidad" de Canarias y sin "copiar" las ideas de otros destinos.

Ha indicado que si se aprueba la creación de una tasa turística debe ser "finalista" para que la recaudación revierta en el propio sector y ha puesto como ejemplo a Lanzarote, donde se cobra por la visita a los lugares de mayor interés y ese dinero se utiliza en la conservación del destino.

La consejera ha señalado que a raíz de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook se firmó un convenio con la Secretaría de Estado de Turismo para hacer un estudio sobre la búsqueda de financiación alternativa para lograr la sostenibilidad del turismo pero, con un presupuesto base de licitación de 100.000 euros, quedó desierto.

Además ha defendido que su departamento trabaja en la descarbonización del destino y la sostenibilidad con una estrategia, con más de 200 medidas, que pudo exponer en la Cumbre Mundial del Clima de Egipto a petición de la Organización Mundial del Turismo.

Castilla ha avanzado también que el Gobierno va a abrir una oficina de sostenibilidad para dar acompañamiento a instituciones públicas y privadas en materia de sostenibilidad y que en 2023 la Consejería cuenta con varias líneas económicas por valor de 170 millones para proseguir el camino de forma "inexorable" hacia el turismo sostenible.

David de la Hoz (CC-PNC) ha preguntado a la consejera si hay algún estudio que "desaconseje" implantar una ecotasa en Canarias y en todo caso cree que si se aprueba debe tener un fin recaudatorio, para invertir en la conservación y regeneración del paisaje, y una "finalidad simbólica" para marcar una "visión" sobre un destino turístico sostenible dado que "los problemas de Canarias se agravan" por la falta de vivienda, la capacidad de carga demográfica y las desigualdades.

El diputado conejero ha reconocido que Canarias ha tenido un modelo económico en los últimos 50 años que "ha permitido oportunidades" pero ahora debe tener "una mirada" para los próximos 50 años que "revierta las carencias" de las islas.

Ha señalado que "habrá que ir" hacia una ecotasa porque van a hacer falta recursos económicos para impulsar una "estrategia de recuperación" del destino y en ese sentido ha tildado de "día triste" la aprobación del interés general en Buenaventura para construir 'Dreamland'.

"No hemos entendido nada, hay que conservar los espacios, no estoy en contra de un proyecto que genere riqueza pero deben estar en espacios deteriorados, que necesiten vida y no seguir extrayendo el gran valor del paisaje. Ya está bien", ha comentado.